Eva en Wolfs staan voor een raadsel in 'Flikken Maastricht'

Foto: AVROTROS - © William Rutten 2025

Tijdens een repetitie van Maastreechter staar wordt een koorlid vergiftigd. Als blijkt dat het gif in een chocolade eitje zat dat bij de koffiepauze geserveerd werd, is het aan Eva en Wolfs om uit te zoeken wat er aan de hand is.

Als snel wordt duidelijk dat het hele koor bedreigd wordt op hun sociale media. Romeo en Marion onderzoeken een aantal inbraken in een dure buurt. Merkwaardig genoeg is bij geen van die inbraken een alarm afgegaan. Het gaat niet goed met Nico.

'Flikken Maastricht', vrijdag 28 februari om 20.35 uur bij AVROTROS op NPO 1.