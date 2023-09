Esther Ouwehand in 'College Tour': 'Voor het eerst advocaten om hulp gevraagd'

Esther Ouwehand heeft in het conflict met het Partij voor de Dieren-partijbestuur voor het eerst in haar leven advocaten ingeschakeld. Dat zegt ze in het KRO-NCRV programma 'College Tour'.

Het bestuur zou volgens Ouwehand de leden monddood hebben gemaakt door haar niet als tegenkandidaat op het partijcongres toe te laten. Ouwehand kijkt met gemengde gevoelens naar het opstappen van het partijbestuur voorafgaand aan de 'College Tour'-opnames: 'We kunnen door, maar ik weet nog steeds niet waar ik van beschuldigd word.'

Ouwehand reageert voor het eerst op de beschuldigingen van integriteitskwesties, waardoor het bestuur van de Partij voor de Dieren zaterdagmiddag besloot om haar niet langer voor te dragen als lijsttrekker. 'Dat kwam voor mij totaal onverwachts. Ik weet niet waar de beschuldigingen over gaan. Dat vind ik heel lastig, want ik kan me er niet tegen verdedigen.'

Vrijdagavond stuurde Ouwehand een brief aan meerdere partijprominenten met felle kritiek op het functioneren van het bestuur. Ouwehand zag die brief als laatste strohalm. 'Ik brand op. En ik voel dat nu weer gebeuren. Het bestuur wist dat ik eerder ben opgebrand, en daar speelde dit interne gevecht een grote rol bij. Dit was de allerlaatste poging.'

Oprichters

Reden van het conflict is volgens Ouwehand haar kritiek op het net opgestapte partijbestuur. Ouwehand: 'Ik vind dat we een bestuur nodig hebben die de ontwikkeling doormaakt die nodig is. Democratische principes moeten daarin leidend zijn. Het bestuur moet een onafhankelijke positie innemen ten aanzien van de oprichters van de partij. Het bestuur moet handelen in het belang van de partij. Dat deed het bestuur niet en daar heb ik ze op aangesproken.'

