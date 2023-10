Ernesto wil de waarheid weten in 'Spoorloos'

Ernesto wordt geboren op de Dominicaanse Republiek en groeit op bij de familie van zijn vader. Zijn moeder verdwijnt al uit beeld als Ernesto nog maar een baby is en zijn oma is grotendeels verantwoordelijk voor z'n opvoeding.

Ernesto belandt in Nederland, maar komt toch vaak terug in zijn geboorteland waar hij, op vragen over zijn biologische moeder, altijd verschillende verhalen te horen krijgt. Derk duikt in deze familiegeschiedenis en gaat op zoek naar Ernesto’s moeder én de waarheid.

'Spoorloos', woensdag 4 oktober 2023 om 21.25 uur bij KRO-NCRV op NPO 1.