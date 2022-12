Erik Dijkstra en Frank Evenblij presenteren 'Je Mag Ook Helemaal Niets Meer'

Foto: BNNVARA - © Annemieke van der Togt 2021

Heb je met de feestdagen veel etentjes voor de boeg, maar je hebt geen idee aan welke onderwerpen je sinds dit jaar je vingers beter niet kan branden? Staat je woke-radar niet helemaal goed afgesteld? Of heb je gemist waar in 2022 ophef over is geweest?

Dan is dit je kans om je kennis helemaal bij te spijkeren en te ontdekken wat wél en níet meer mag in het nieuwe jaar. In deze test gepresenteerd door Erik Dijkstra en Frank Evenblij gaan zeven opiniërende bekende Nederlanders hun kennis na, maar je kunt zelf ook meedoen!

'Je Mag Ook Helemaal Niets Meer', donderdag 22 december om 20.25 uur bij BNNVARA op NPO 3.