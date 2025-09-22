Epische verhalen van strijd en overleving vanaf oktober op The HISTORY Channel

In oktober presenteert The HISTORY Channel een indrukwekkende reeks documentaires en series over helden, strijd en verhalen die de geschiedenis vormden.

De reeks start op donderdag 2 oktober om 20.30 uur met Kevin Costner’s 'The West,' een meeslepende serie over het Wilde Westen, de strijd om land en de kansen en conflicten die het moderne Amerika bepaalden. Een week later, op donderdag 9 oktober om 21.25 uur, staat 'Sitting Bull' op het programma. Deze documentaire, geproduceerd door Leonardo DiCaprio, belicht het leven van de Lakota-leider, zijn strijd tegen kolonisten en generaal Custer en zijn onvermoeibare inzet om zijn volk en cultuur te beschermen.

Op woensdag 15 oktober om 20.30 uur volgt de Nederlandse productie 'The Unsung Heroes of Waterloo', die de vaak vergeten rol van de Nederlands-Belgische troepen tijdens Quatre-Bras, twee dagen voor de Slag bij Waterloo, tot leven brengt met behulp van historische bronnen, interviews en heropvoeringen. Oktober wordt afgesloten met 'Canadian Pickers', waarin Sheldon en Scott je vanaf vrijdag 31 oktober om 20.30 uur meenemen naar verborgen schatten, bijzondere objecten en vergeten verhalen. Direct aansluitend, om 21.25 uur, onderzoeken Jason Fox en Bruce Crompton in 'Battle Treasures with Foxy and Bruce' de levens van beroemde en vergeten krijgers en proberen zij hun keuzes en daden te doorgronden.

KEVIN COSTNER'S THE WEST

Vanaf 2 oktober elke donderdag om 20.30 uur

'Kevin Costner's The West' - van uitvoerende producenten Kevin Costner en Doris Kearns Goodwin - is een achtdelige serie met een frisse blik op de epische geschiedenis van het Wilde Westen, door te duiken in de wanhopige strijd om het land zelf en hoe dit het huidige Amerika nog steeds vormt.

Sinds het einde van de Revolutionaire Oorlog heeft het Westen Amerikanen tot de verbeelding gesproken, toen kolonisten voor het eerst begonnen met hun niet aflatende trek voorbij de Appalachen. In hun zoektocht naar nieuw land en een beter leven - of gewoon in de hoop rijk te worden - werden velen legendes. Het Westen bood een kans om te verkennen, bouwen, rijk te worden of opnieuw te beginnen.

Er ligt een diepe waarheid in de kern van al deze dromen: dit land heeft het unieke vermogen om zowel fortuin als bloedvergieten te bevatten.

SITTING BULL

Vanaf 9 oktober elke donderdag om 21.25 uur

Toen Amerikaanse kolonisten halverwege de 19e eeuw onophoudelijk westwaarts trokken, drongen ze steeds meer land van de Indianen binnen, tot er een legendarische Lakota-leider opstond die besloot terug te vechten.

'Sitting Bull', geproduceerd door Leonardo DiCaprio, toont het bijzondere leven en de nalatenschap van de vermaarde leider van het Lakota-volk. Sitting Bull weigerde op te geven en smeedde een unieke alliantie van Indiaanse stammen, vocht tegen generaal Custer in Little Bighorn en werd een internationale beroemdheid door Buffalo Bill Cody. Hij streed tegen een onmogelijke overmacht om zijn volk en cultuur te redden. Verteld door Mo Brings Plenty.

THE UNSUNG HEROES OF WATERLOO

Woensdag 15 oktober om 20.30 uur

Meer dan 200 jaar werd de Nederlands-Belgische rol in de Slag bij Waterloo over het hoofd gezien. Deze documentaire probeert de feiten recht te zetten, door het belang van hun heldhaftige optreden in Quatre-Bras te benadrukken, twee dagen voordat de grote slag plaatsvond. Daar hielden ze stand tegen de Franse Grande Armée tot de Britse troepen arriveerden.

Het verhaal van deze onbekende helden kan eindelijk helemaal worden verteld, aan de hand van historische schilderijen, geanimeerde kaarten, interviews met experts en dramatische heropvoeringen, op locatie gefilmd. Van het weer opbouwen van een nieuw leger na het Congres van Wenen tot de chaos van Napoleons terugkeer uit ballingschap en de daaropvolgende Honderd Dagen: deze documentaire laat nieuw licht schijnen op een van de meest iconische veldslagen.

CANADIAN PICKERS

Vanaf 31 oktober elke vrijdag om 20.30 uur

Volg de 'Canadian Pickers' voor een ongelofelijk avontuur van kust tot kust terwijl ze snuffelen in schuren, kelders en zolders op zoek naar verborgen schatten. Professionele verzamelaars Sheldon en Scott kopen alles: van motoren en souvenirs tot volkskunst en zeldzame lp's, en zowat alles waarop ze winst kunnen maken. Maar het draait niet alleen om geld: het gaat om mooie verhalen, een passie voor het verleden en de opwinding van de speurtocht.

BATTLE TREASURES WITH FOXY AND BRUCE

Vanaf 31 oktober elke vrijdag om 21.25 uur

'Battle Treasures With Foxy And Bruce' onthult onvertelde verhalen over de grootste krijgers in de geschiedenis, legendes die het slagveld hebben gevormd en een overmacht hebben getrotseerd. Deze vodcast wordt gepresenteerd door Jason Fox, voorheen verbonden aan SBS, militair antiekdeskundige Bruce Crompton en producent Ed Sayer. Samen duiken zij in de levens van bijzondere soldaten, zowel beroemd als vergeten. Maar kunnen we hun daden, emoties en keuzes echt begrijpen? 'Battle Treasures' probeert op deze kernvraag een antwoord te geven.

Ook binnenkort te zien:

SECRETS DECLASSIFIED WITH DAVID DUCHOVNY

Vanaf 1 september elke maandag om 21.25 uur

ANCIENT ALIENS

Vanaf 8 september elke maandag om 20.30 uur

VANISHED HISTORY

Vanaf 10 september elke woensdag om 21.25 uur

CANADIAN PICKERS

Vanaf 19 september elke vrijdag om 20.30 uur

CURSE OF SKINWALKER RANCH

Vanaf 30 september elke dinsdag om 20.30 uur

BEYOND SKINWALKER RANCH

Vanaf 30 september elke dinsdag om 21.25 uur