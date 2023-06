EOdoc 'My Maysoon: liefdevol eerbetoon aan vermiste zus' op NPO 2

De Syrische Maysoon Karbijha maakte in 2014 de levensgevaarlijke oversteek van LibiŽ naar ItaliŽ. Maar halverwege begon het schip te zinken. Een deel van de vluchtelingen werd gered, maar honderden mensen zijn in de zee verdwenen. Ook Maysoon is sindsdien vermist.

Haar zus Batoul Karbijha maakte daarom de documentaire 'My Maysoon'; een liefdevol eerbetoon en een zoektocht naar wat er precies is gebeurd. De film wordt op 15 juni door de EO uitgezonden.

Filmmaker Batoul Karbijha richt de camera in eerste instantie op haar eigen familie. Zij haalden de oversteek wel en zijn uiteindelijk via Italië in Nederland aangekomen. Maar het verlies onderweg van hun jongste dochter en geliefde zusje is zo groot dat er niet over gesproken kan worden. Batoul probeert daarom voorzichtig het gesprek hierover te openen. Tegelijk schept ze via anekdotes, video’s en foto’s een kleurrijk beeld van de talentvolle studente Maysoon.

Begraafplaats

Batoul wil weten wat er precies met haar vermiste zus is gebeurd, maar loopt in haar zoektocht naar antwoorden op tegen bureaucratische muren en machteloze hulporganisaties. Daarom volgt ze in de film het spoor terug van Sicilië naar Tunesië tot Libië, om getuigen te spreken en de sobere begraafplaats te bezoeken waar veel van de verdronken slachtoffers anoniem zijn begraven.

Indringend verhaal

Sinds het uitbreken van de verwoestende oorlog in 2011 zijn er meer dan honderdduizend mensen uit Syrië terechtgekomen in Nederland. 'My Maysoon' vertelt het indringende verhaal van één van deze Syrische families. De film laat zien dat er achter de anonieme aantallen van vluchtelingen herkenbare, unieke mensen zitten. Vaders en moeders, broers en zussen, ouders en kinderen, met ieder een ander verhaal en een eigen vluchtgeschiedenis.

25.000 verdwenen mensen

EOdocs hoofdredacteur Margit Balogh: 'Het verhaal van Batouls zoektocht naar haar vermiste zus vertelt een veel groter verhaal. Sinds 2014 zijn volgens het ‘Missing Migrants Project’ meer dan 25.000 mensen verdwenen op de Middellandse Zee terwijl ze op weg waren naar Europa. De meesten van hen zijn verdronken, maar voor velen is zelfs die uitkomst onzeker. Zij zijn verdwaald op zee. Al deze vermisten hebben families die ze achterlieten. Families en vrienden die een manier moeten vinden om ermee om te gaan. Deze film probeert een beeld te scheppen van de immense pijn die achter de kille cijfers schuilgaat.'

‘My Maysoon’ is een film van Batoul Karbijha en is een coproductie van DOXY en de EO. De documentaire wordt donderdagavond 15 juni uitgezonden om 22.15 uur bij de EO op NPO 2.