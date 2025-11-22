EOdoc 'Holding Liat' laat menselijkheid zien middenin haat en geweld

In de ochtend van 7 oktober 2023 wordt de Israëlisch-Amerikaanse Liat Beinin Atzili samen met haar man Aviv, en honderden anderen, ontvoerd door Hamas. Holding Liat volgt hun familie in de moeizame zoektocht naar vrijheid, vol onzekerheid, diplomatie en innerlijke strijd.

Na 52 dagen gevangenschap komt Liat vrij. Ze is fysiek bevrijd, maar innerlijk nog gevangen in wat ze heeft meegemaakt. De aangrijpende 'EOdoc Holding Liat' laat zien hoe Liat probeert te leven met het trauma van de ontvoering.

Wat begint als een verslag van verschillende pogingen om Liat en Aviv terug te halen, groeit uit tot een intiem portret van een familie die probeert mens te blijven in een onmenselijke situatie. In de documentaire is bijvoorbeeld te zien hoe de familie via de Amerikaanse ambassade probeert Liat terug te krijgen. Iedereen uit het gezin gaat op hun eigen manier om met het verlies en de machteloosheid rondom de ontvoering. Sommigen kunnen niet langer geloven in de goedheid van 'de ander', terwijl anderen blijven vasthouden aan verzoening.

Verdriet, woede en hoop

'EOdoc Holding Liat' laat zien hoe verschillend verdriet, woede en hoop kunnen worden beleefd binnen één gezin. Maar dat ondanks alles de liefde standhoudt. EO-hoofdredacteur journalistiek en documentaires, Hans van der Linden licht toe: 'Holding Liat laat zien waar we met EOdocs naar zoeken: menselijkheid. Ook wanneer angst en wantrouwen overheersen. Voor vergeving is het nog te vroeg, maar nabijheid en verbinding zijn misschien de eerste stappen daarnaartoe.'

Hij gaat verder: 'Deze film toont hoe geloof, hoop en liefde zichtbaar worden als het leven breekt, en hoe vergeving kan beginnen met de moed om de ander als mens te blijven zien. Dat is precies wat Liat probeert te doen. Ik hoop dat haar houding anderen inspireert hetzelfde te durven.'

Hoop is niet naïef

In de documentaire wordt geen politieke kant gekozen, maar staat de mens centraal. Juist in een tijd waarin posities verharden, wil de EO ruimte scheppen voor verhalen die hoopvol en eerlijk zijn, verhalen die nuance brengen, uitnodigen tot begrip en laten zien wat ons als mensen verbindt. Hoop is niet naïef, maar een bewuste keuze om de toekomst niet aan wanhoop over te laten. En dat liefde zich soms het krachtigst laat zien in de bereidheid om de ander te blijven zien als mens.

Internationale erkenning

'Holding Liat' kreeg internationale erkenning en won meerdere prijzen, waaronder de Berlinale Documentary Film Award, de Grand Jury Critics Choice Award op het Hot Springs Documentary Film Festival en de Brizzolara Family Foundation Award voor films over conflict en verzoening.

'Holding Liat’ is zondag 23 november om 23.25 uur te zien bij de EO op NPO 2.