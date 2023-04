EOdoc 'Het Schooladvies' laat zien hoe moeilijk het is om jezelf te ontworstelen van een stempel

In de 'EOdoc Het Schooladvies' is het verhaal van de 18-jarige Stefano te zien. Hij had een roerige jeugd onder de hoede van jeugdzorg en woonde op 28 verschillende plekken, Stefano werd bestempeld als een probleemkind en zou beter af zijn binnen het praktijkonderwijs.

Een tijd lang lijkt het een self fulfilling prophecy, maar wanneer hij een niveautest doet blijkt dat hij veel meer in zijn mars heeft. Regisseur Jeansen Djaoen volgt Stefano in de documentaire die de EO woensdag 12 april uitzendt.

Stefano besluit een nieuwe opleiding te starten en staat daarmee op een keerpunt in zijn leven. Maar hoe doe je dat als je nog met één been in je oude leven staat? Stefano heeft geen vaste woonplek en slaapt in een klein zijkamertje in de studio van zijn moeder en stiefvader, of bij vrienden op de bank.

Kansenongelijkheid in het onderwijs heeft de afgelopen jaren flink wat aandacht gekregen. Het schoolsucces van kinderen en jongeren wordt behalve door de input van de school beïnvloedt door verschillende factoren, zoals de sociaaleconomische positie van ouders, de sociale steun waar leerlingen een beroep op kunnen doen en taalvaardigheid van ouders. Daarnaast spelen ook vooroordelen en discriminatie een rol in de kansen die kinderen in het onderwijs krijgen.

Daardoor geven de schoolprestaties en de emotionele ontwikkeling van een kind op de basisschool niet altijd de juiste indruk voor het bepalen van de beste vervolgopleiding. Maar dit advies is wel het startschot van de toekomst. Het Schooladvies laat zien hoe moeilijk het is om je leven op de rit te krijgen wanneer je als kind al op 10-0 achter begint.

Jeansen Djaoen

Regisseur Jeansen Djaoen heeft als voormalig bendelid en ex-gedetineerde ook moeten vechten voor zijn plek in de maatschappij. Daarna volgde een lange strijd tegen torenhoge schulden. Hij was onderwerp van twee documentaires: 'Lost Boys, Bloods Forever' en 'Lost Boys, 5 jaar later' (EO). Inmiddels heeft Jeansen zijn leven op de rit. Hij is eindredacteur bij FunX en is daarnaast eigenaar van een mediabedrijf.

3LabIn het kader van talentontwikkeling heeft Jeansen in samenwerking met 'EOdocs' 'Het Schooladvies' kunnen ontwikkelen binnen het traject van 3Lab. Dat heeft een indrukwekkende documentaire opgeleverd, gemaakt door een divers team dat een gedeelde drive heeft gevonden in de moeilijkheden die het heeft gekend. Sommigen van hen hebben, net als hoofdpersonage Stefano, een verleden met Jeugdzorg, terwijl anderen ook moesten dealen met een verkeerd schooladvies.

'EOdoc Het Schooladvies', woensdag 12 april om 22.55 uur bij de EO op NPO 3.