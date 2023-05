EO zendt ook seizoen 2 van 'The Chosen' uit

Het tweede seizoen van de Amerikaanse successerie 'The Chosen', dé serie over het leven van Jezus, verschijnt bij de EO op NPO Start! Vanaf Hemelvaartsdag, donderdag 18 mei komt dagelijks een nieuwe aflevering beschikbaar.

Via NPO Plus is vanaf donderdag het hele seizoen te bingen op NPO Plus.

Het tweede seizoen dat de EO uitzendt gaat over het begin van Jezus' werk op aarde: het vertellen van het goede nieuws. Wat gebeurt er als het nieuws over Hem zich begint te verspreiden? Ook in seizoen twee is Jezus te zien door de ogen van degenen die Hem hebben ontmoet. De indrukwekkende serie is inmiddels wereldwijd in 156 landen te zien en door meer dan 110 miljoen mensen bekeken. De makers willen in totaal zeven seizoenen maken over het leven van de mens met de meeste volgers ooit.

De afleveringen

Seizoen twee van 'The Chosen' heeft acht afleveringen. De nieuwe reeks begint waar seizoen één is geëindigd: bij de discipelen. Daarna is te zien hoe Jezus (Jonathan Roumie) vertelt over de hemel, hoe de mensen zouden moeten leven en dat Hij de zoon van God is. Dat laatste maakt Jezus geen populair figuur bij de Farizeeën... Het tweede seizoen eindigt met een aflevering over de Bergrede.

Voor mensen die het eerste seizoen nog niet hebben kunnen zien komen vanaf donderdag 18 mei ook de eerste afleveringen van 'The Chosen' weer beschikbaar via NPO Start.

De regisseur aan het woord

Dallas Jenkins (47) is de maker, regisseur én co-schrijver van 'The Chosen'. Hij groeide op met het christelijk geloof. 'Ook hield ik van tv en films. Maar er was niks dat mijn geloof vertegenwoordigde. Althans: niets dat ik net zo goed vond als 'normale' films en series. Heel veel mensen kunnen 'normale' films maken. Maar wat wil God dat ik zeg? Een jaar of 15 geleden kwam er een verandering in mijn denken: ik wil verhalen vertellen die God reflecteren.'