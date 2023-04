EO zendt 'Blauw Bloed' special uit over 10 jaar koning Willem-Alexander

Dit jaar is het tien jaar geleden dat koning Willem-Alexander het stokje van zijn moeder overnam en officieel Koning der Nederlanden werd.

In deze special van het EO-royaltyprogramma 'Blauw Bloed' duikt Anne-Mar Zwart in het leven van de koning. Hoe is dit eerste decennium hem vergaan? Om daarachter te komen spreekt zij met royaltywatchers, bekende en onbekende Nederlanders.

Aan de start van zijn ambt deelde koning Willem-Alexander dat hij zich op drie thema’s zou richten: vertegenwoordigen, samenbinden en aanmoedigen. Aan de hand van deze drie pijlers wordt er teruggeblikt op de bijzondere, indrukwekkende en soms ook roerige eerste jaren van zijn koningschap.

Anne-Mar: 'In de ontdekkingstocht naar tien jaar koningschap vond ik het belangrijk om door de ogen te kijken van mensen die de koning in deze jaren hebben ontmoet. Was hij zoals ze hadden verwacht? In de gesprekken met al deze mensen heb ik voor mijn gevoel de koning beter leren kennen.'

Bijzondere gebeurtenissen

Royaltywatchers Simone Lamain, Hans Jacobs en Rick Evers blikken samen met Anne-Mar terug aan de hand van een rijke collectie aan beeldmateriaal. Deze beelden zorgen voor een bijzondere reis langs alle grote gebeurtenissen van de afgelopen tien jaar. Van de inhuldiging op 30 april 2013, naar de indrukwekkende 4 mei toespraak op een lege Dam, naar de MH-17 ramp, naar de ophef rondom de Griekenlandvakantie.

De koning dichtbij

Daarnaast vertellen verschillende bekende Nederlanders als Gerard Joling, Anky van Grunsven en Sanne Wevers over hun bijzondere ontmoetingen in de afgelopen jaren met de koning. Ook trekt Anne-Mar het land in om mensen te ontmoeten die in de afgelopen jaren een bijzondere ontmoeting met de koning hebben gehad. Zo spreekt zij met een gedupeerde van de toeslagenaffaire, maar ook met juf Angela die te gast was bij de uitblinkerslunch.

'Blauw Bloed special: 10 jaar koning Willem-Alexander', donderdag 27 april om 20.30 uur bij de EO op NPO 1 en op NPO Start.