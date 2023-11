'Energieman' gaat maandag naar de Rotterdamse haven

Rotterdam is mondiaal een van de grootste overslag havens van ruwe olie. Deze olie wordt in de haven verwerkt en doorgevoerd. Daarmee is de haven een Europese distributiehub voor aardolie.

Maar nu we stoppen met fossiele brandstoffen en het gebruik van olie wordt afgebouwd, transformeert de Rotterdamse haven zich in rap tempo tot internationale speler in de overslag van duurzame energie. Menno bezoekt de haven om te zien wat daar nu gebeurt. Daarnaast gaat hij op bezoek bij de kerncentrale in Borsele.

'Energieman', maandag 13 november om 22.20 uur bij BNNVARA op NPO 2.