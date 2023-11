'Energieman' bezoekt de kolenmijnen van Limburg

In de kolenmijnen van Limburg duikt Menno Bentveld in de vraag hoe energie kan worden opgeslagen en verdiept hij zich in de accu van de toekomst.

Zodat we de energie kunnen gebruiken op het moment dat het nodig is. In Teuge stijgt Menno op in een elektrisch vliegtuig en ziet hij met eigen ogen de superbatterij waarmee het toestel wordt opgeladen.

'Energieman', maandag 20 november om 22.20 uur bij BNNVARA op NPO 2.