Emotioneel afscheid van oude gevangenis in 'Het Dorp achter de Muur'

Op 18 november 2022, worden de 124 mannelijke gedetineerden van Vorst overgebracht naar het gevangenisdorp in Haren. De iconische gevangenis van Vorst, een gebouw van 112 jaar oud, zal daarmee definitief de deuren sluiten.

Het wordt een emotioneel afscheid voor zowel de gedetineerden als het personeel. Sommige personeelsleden zijn gekant tegen de verhuizing en zijn bang dat ze in het nieuwe complex onderdeel zullen worden van een experiment. De mannen nemen hun intrek in de nieuwe cellen en de eerste reacties zijn positief. Bij de vrouwen die er nu al twee weken wonen, zijn de meningen verdeeld. Er loopt veel mis en de nieuwe regels zijn niet voor iedereen even duidelijk en makkelijk te aanvaarden.

'Het Dorp achter de Muur', dinsdag 17 oktober om 21.20 uur op VRT CANVAS.