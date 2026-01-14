EK Handbal 2026 mannen exclusief live bij Ziggo Sport
Van donderdag 15 januari tot en met zondag 1 februari 2026 is het EK Handbal voor mannen exclusief live te zien bij Ziggo Sport. Tijdens de Men's EHF EURO 2026 strijden de beste handballanden van Europa om de continentale titel.
Het eindtoernooi wordt gespeeld in Noorwegen, Denemarken en Zweden.
Ziggo Sport zendt het volledige toernooi uit, inclusief live wedstrijden, voor- en nabeschouwingen, interviews en analyses vanaf locatie. Vanaf de openingswedstrijd tot en met de finale kunnen handballiefhebbers het EK exclusief volgen bij Ziggo Sport.
Tijdens het toernooi is er natuurlijk extra aandacht voor de Nederlandse handbalheren. Vanuit Malmö in Zweden, de thuisbasis van Nederland dit EK, verzorgt Kim Lammers samen met oud-international Jessy Kramer de voorbeschouwing en is er na afloop een nabeschouwing vol interviews met de hoofdrolspelers. Raymond Koning geeft met zijn vertrouwde stem het commentaar bij de wedstrijden van Nederland.
TeamNL in zware poule
Nederland is tijdens het EK ingedeeld in Groep E, samen met Zweden, Kroatië en Georgië. Met Zweden (nummer 3 van de wereld) en Kroatië (nummer 6 van de wereld), treft Nederland meteen enkele goede kanshebbers voor de titel. Een mooie krachtmeting voor de handbalheren. De top 2 uit elke poule gaat door naar de hoofdronde van het toernooi.
Programma TeamNL handbalheren:
Zaterdag 17 januari | 20:15 uur | Zweden – Nederland | Ziggo Sport
Maandag 19 januari | 17:45 uur | Nederland – Kroatië | Ziggo Sport
Woensdag 21 januari | 17:45 uur | Nederland – Georgië | Ziggo Sport 5
De hoofdronde wordt gespeeld op 23, 25, 27 en 28 januari. De halve finales staan gepland voor vrijdag 30 januari en de finale op zondag 1 februari.
Europees topniveau
Aan het EK nemen 24 landen deel, waaronder toplanden als titelverdediger Frankrijk, gastlanden Denemarken, Noorwegen en Zweden, en andere Europese grootmachten als Duitsland, Spanje, IJsland en Kroatië. De potindeling en groepsindeling zijn gebaseerd op de actuele EHF Men’s National Team Ranking, wat garant staat voor duels op het allerhoogste niveau. Abonnees van Ziggo Sport Totaal hoeven geen topduel te missen.
Exclusief bij Ziggo Sport
Ziggo Sport is tijdens het EK Handbal 2026 dé plek voor de Nederlandse handbalfan. Alle wedstrijden zijn live te zien op de verschillende kanalen van Ziggo Sport met natuurlijk speciale aandacht voor het Nederlandse mannenteam. Met een waanzinnig deelnemersveld en Nederland in een sterke poule belooft het EK Handbal 2026 een zeer spannend toernooi te worden.
Kijktip van de dag
De crew staat voor een bijzondere uitdaging: een vlucht met de Rode Duivels. Ze moeten 118 maaltijden serveren in slechts één uur tijd. Alsof dat niet volstaat, zorgt code oranje voor zware turbulentie. Voor de crew altijd een echte beproeving.
'Welkom aan Boord', om 20.40 uur op VTM.