Eerbetoon aan regisseuse Chantal Akerman bij TV5MONDE

Kijk in september naar twee films van de Belgische filmmaker Chantal Akerman. Zij was ook de maker van de film 'Jeanne Dielman, 23 Quai du Commerce, 1080 Bruxelles' die vorig jaar tot beste film aller tijden is gekroond in de prestigieuze Sight and Sound top 100.

Het British Film Institute organiseert deze competitie elke 10 jaar en Akerman is de eerste vrouwelijke cineast die deze prijs (postuum) kreeg toebedeeld.

DEMAIN ON DÉMÉNAGE (Nederlands ondertiteld)

Donderdag 21 september om 21.00 uur Na het overlijden van haar man gaat Catherine bij haar vrijgezelle dochter Charlotte wonen. Deze is professioneel schrijfster van erotische boeken. Al snel wordt het duplex te klein voor de twee vrouwen en ze besluiten te verhuizen, wat leidt tot een stroom potentiële kopers... Regie: Chantal Akerman (Frankrijk/België, 2003) UN DIVAN À NEW YORK (Nederlands ondertiteld)

Donderdag 28 september om 21.00 uur Henry, psychoanalyticus in New York, stelt voor om zijn luxe appartement te ruilen tegen een woning in Parijs. Zo bevindt deze gefrustreerde man zich ineens in de levendige volkswijk Belleville, in de vrolijke chaos van de uitbundige Beatrice! Regie: Chantal Akerman, 1995

Rolverdeling: Juliette Binoche, William Hurt Nog meer cinema deze maand LE MOUTON ENRAGÉ

(Nederlands ondertiteld)

Donderdag 7 september om 21.00 uur Nicolas Mallet, een bescheiden bankmedewerker, is een verlegen en introverte man. Op een dag durft hij een jonge vrouw op straat aan te spreken en krijgt hij wat meer zelfvertrouwen. Geholpen door zijn vriend Claude Fabre, verandert hij langzaam maar zeker in een zelfverzekerde verleider... Regie: Michel Deville, 1973

Rolverdeling: Jean-Louis Trintignant, Romy Schneider, Jane Birkin RETOUR À LA BIEN-AIMÉE (Nederlands ondertiteld)

Donderdag 14 september om 21.00 uur Julien is gescheiden van zijn vrouw Jeanne en bedenkt een duivels plan om haar terug te winnen. Hij vraagt een zekere Keller om haar te bespioneren, voordat hij hem koelbloedig vermoordt in de tuin van haar huis. Door valse bewijzen neer te leggen, hoopt hij dat de nieuwe echtgenoot van Jeanne vals zal worden beschuldigd ... Regie: Jean-François Adam, 1979

Rolverdeling: Jacques Dutronc, Isabelle Huppert, Bruno Ganz PARIS FASHION WEEK

Van 25 september tot 3 oktober organiseert de Franse hoofdstad een nieuwe Fashion Week. Speciaal voor deze gelegenheid heeft TV5MONDE twee documentaires geselecteerd. HUREL, UNE MAISON COUSUE DE FIL D’OR

(Nederlands ondertiteld)

Woensdag 27 september om 21.00 uur Hurel, opgericht in 1879, is een referentie op het gebied van borduurwerk en textiel. Dit onafhankelijke familiebedrijf wordt momenteel geleid door Martin Hurel, die toezicht houdt op alle processen, van borduuratelier tot ontwerpatelier, alsof alles aan een zijden draadje hing... LA PARISIENNE DÉMYSTIFIÉE (Nederlands ondertiteld)

Woensdag 27 september om 2150 uur Als het ergens in de wereld over de Parijse vrouw gaat, komt spontaan het beeld voor ogen van een lange, slanke, elegante blanke vrouw met een sigaret tussen de lippen. Toch is Parijs een van de meest etnisch diverse steden ter wereld. Rokhaya Diallo breekt het cliché af door de moderne Parisiennes en hun diversiteit te laten zien.