Eerbetoon aan rapper Feis met documentaire 'Feis Forever'

'Feis Forever' biedt een intiem portret van de Rotterdamse rapper Feis en belicht zijn tragische dood, zijn inspirerende leven en zijn blijvende nalatenschap in de Nederlandse hiphopscene.

De documentaire ging begin dit jaar in vier uitverkochte zalen op het IFFR in première en draaide daarna in bioscopen en culturele instellingen verspreid door Nederland. De vertoningen maken iets los, inspireren en bevestigen wat hiphop-pionier Rotjoch aan het begin van de documentaire zegt: 'Feis zijn teksten passen in de kunstwereld'.

De Filmkrant: 'De documentaire toont Feis Forever in Rotterdam-West, waar hij opgroeide, in een gemeenschap die vaak wordt geassocieerd met machogedrag. Maar regisseur Olivier S. Garcia prikt door die clichés heen en laat een groep mannen zien die niet schromen om hun liefde te verklaren voor een verloren broeder.' Ook online magazine Hiphop in je Smoel prijst de film: 'Dit is geen gehaast eerbetoon aan een rapper via de woorden van bekenden, maar een diepgaand en respectvol beeld van de man die Feis was.'

De favoriete rapper van je favoriete rapper

Feis bracht weinig muziek uit, maar had toch een grote impact op de Nederlandse hiphopscene. Hij was 'de favoriete rapper van je favoriete rapper', kopte hiphopblog Puna direct na zijn overlijden. Zes jaar later maakt de documentaire zijn legacy opnieuw zichtbaar, bijvoorbeeld in de expositie van OP& Utrecht. Geïnspireerd door het verhaal van Feis bracht deze organisatie de Utrechtse hiphopscene samen om te reflecteren op de Utrechtse legacy en het belang van dicht bij jezelf blijven. Kwetsbaarheid is daarbij een terugkerend thema, zoals ook bij een vertoning van de film in de Bijlmerbios, waar Kings Island met jongeren in gesprek ging over hun gevoelens bij de documentaire: 'Een moment van trots, herinnering en verbinding. Niet alleen omdat het verhaal van Feis ons raakte, maar ook omdat het ons herinnert aan de kracht van representatie, veerkracht en talent uit de buurt.'

'Feis Forever' is een samenwerking van NPO FunX, NTR en Yalla Docs en is vanaf vrijdag 6 juni om 21.50 uur te zien bij de NTR op NPO 3 en op NPO Start.