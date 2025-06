'Een Veilige Plek': kwetsbare kinderen worden als eersten vergeten in tijden van crisis en oorlog

Kinderen met een beperking worden vaak als eersten vergeten in tijden van crisis en oorlog. Auteur Aaltje van Zweden is, samen met dirigent Jaap van Zweden, ouder van een zoon met autisme en een verstandelijke beperking.

Haar hele leven is Aaltje al bezig met het zoeken naar een goede plek voor Benjamin. In de MAX-documentaire 'Een Veilige Plek' legt zij een pijnlijke link tussen heden en verleden. Aaltje verdiept zich hiervoor in de positie van kinderen met een beperking in de Tweede Wereldoorlog en in de huidige oorlog in Oekraïne.

Auteur Aaltje van Zweden legt in de documentaire 'Een Veilige Plek' een verband tussen het verleden en het heden. Ondanks de waarde die kinderen met een verstandelijke beperking, zoals haar zoon Benjamin, aan onze samenleving kunnen toevoegen, worden zij vaak achtergesteld. Aaltje onderzoekt hoe kwetsbare kinderen, vooral in tijden van crisis of oorlog, het risico lopen vergeten te worden. Ze vraagt zich af wat er met kinderen zoals haar zoon zou zijn gebeurd in de Tweede Wereldoorlog. Ze stuit hierbij op het gruwelijke verhaal van de Joodse instelling Het Apeldoornsche Bosch.

We volgen Aaltje tijdens de ontrafeling van het verhaal van Jetty die haar zusje Lida verloor omdat ze werd afgevoerd uit de instelling.

De documentaire 'Een Veilige Plek' volgt Aaltjes eigen ervaringen bij het opzetten van veilige plekken voor kinderen zoals Benjamin. Samen met haar man Jaap van Zweden richtte Aaltje Stichting Papageno op die gezinnen ondersteunt en woonvoorzieningen biedt voor jongvolwassenen met autisme. Aaltje wil in elke provincie een Papageno Huis oprichten zodat deze kinderen een veilige plek hebben om te wonen en in contact blijven met de buitenwereld.

Maar Aaltje kijkt niet alleen naar Nederland en ook niet alleen naar het verleden. Ze stelt zichzelf de vraag hoe ouders met een kwetsbaar kind zich nu in oorlogsgebied kunnen redden.

Ze reist naar Oekraïne, waar ze zich bewust wordt van de schrijnende situatie van kinderen met meervoudige beperkingen die vastzitten in tehuizen, waar de zorg minimaal is en de oorlog hen verder bedreigt.

'NPO Doc: Een Veilige Plek',donderdag 12 juni om 22.20 uur bij Omroep MAX op NPO 2.