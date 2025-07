Een ontdekkingsreis vol mysterie, geschiedenis en avontuur in augustus op The HISTORY Channel

Deze zomer brengt een reeks meeslepende series vol mysterie, geschiedenis en avontuur. In 'Death Coast' trotseert wrakduiker Jeff Mackinnon de gevaarlijke Noord-Atlantische Oceaan, waar meer dan zesduizend schepen zijn vergaan, op zoek naar lang verloren schatten.

'Hunting History with Steven Rinella' volgt de bekende avonturier terwijl hij samen met experts mysterieuze raadsels uit de wildernisgeschiedenis onderzoekt, van verdwenen pioniers tot oude beschavingen. 'Hitler’s Treasure Hunters' onthult hoe de SS onder Himmlers leiding jacht maakte op mythische relikwieën om de nazi-ideologie te versterken. Gevolgd door de vierdelige serie 'Pharaohs at War' waar we in het verhaal duiken van Thoetmosis III, die als jonge farao zijn legende vestigde tijdens de Slag om Megiddo en uitgroeide tot Egypte’s meest oorlogszuchtige heerser.

DEATH COAST

Vanaf 5 augustus elke dinsdag om 20.30 uur

De beruchte Death Coast is een verraderlijk stuk zee in de Noord-Atlantische Oceaan dat door de eeuwen heen meer dan zesduizend schepen heeft verzwolgen. Zeelieden trotseerden deze wateren om te handelen, oorlog te voeren of te plunderen. De oceaanbodem ligt nu bezaaid met goud en onschatbare artefacten van hun verwoeste schepen, maar berging was er de afgelopen tien jaar verboden.

Na een jarenlange strijd heeft scheepswrakjager Jeff Mackinnon eindelijk exclusieve rechten om te duiken verworven. Hij en zijn team hebben slechts 12 weken de tijd om de wrakken te doorzoeken voordat de turbulente wateren van de Death Coast duiken onmogelijk maken.

HUNTING HISTORY WITH STEVEN RINELLA

Vanaf 13 augustus elke woensdag om 20.30 uur



Sluit je aan bij de wereldberoemde avonturier en auteur Steven Rinella terwijl hij in de grootste en meest verbijsterende wildernismysteries van de geschiedenis duikt. Met zijn diepgaande kennis van de wildernis, overlevingstechnieken en ontembare nieuwsgierigheid bekijkt Steven deze mysteries vanuit een uniek perspectief en onderzoekt hij hoe de interactie tussen mens en

natuur oude legendes in een nieuw licht kan zetten. Door samen te werken met wildernisdeskundigen, historici, archeologen en enthousiastelingen, zal Steven verhalen ontdekken over verloren schepen, verdwenen pioniers, oude beschavingen, onverklaarbare

verschijnselen en meer.

'Hunting History' neemt je mee naar enkele van de meest meedogenloze landschappen van Noord-Amerika, van de besneeuwde toppen van de Sierra Nevada naar de zonovergoten woestijnen van New Mexico, de afgelegen wildernis van Alaska en de gevaarlijke wateren van de Grote Meren.

HITLER’S TREASURE HUNTERS

Vanaf 21 augustus elke donderdag om 20.30 uur

Deze zesdelige historische documentaireserie vertelt de verhalen van de vele schatten en religieuze relikwieën die de nazi-SS zocht, waaronder de Heilige Graal en de hamer van Thor.

Heinrich Himmlers speciale tak van de SS, bekend als Das Ahnenerbe, kreeg de taak om schatten, artefacten en religieuze machtsverliezen te vinden, waarmee Duitsland de oorlog zou kunnen winnen en de Arische suprematie zou bewijzen. Met als doel de culturele identiteit van Europa uit te wissen en het christendom te vervangen door hun eigen overtuigingen, zette Himmler zijn groepen in om systematisch onderzoek te doen én Europa’s erfgoed te plunderen. De Ahnenerbe diende als pseudowetenschappelijke basis om nazi-ideeën van superioriteit te rechtvaardigen, waaronder de raciale zuiverheidswetten die uiteindelijk leidden tot The Holocaust.

PHAROAHS AT WAR

Vanaf 21 augustus elke donderdag om 21.25 uur



In 1479 voor Christus werd Thoetmosis III als baby tot farao gekroond. Na de dood van zijn regent, koning Hatshepsut, had hij één doel: zijn waarde bewijzen als heerser. Dat moment viel samen met de Slag om Megiddo, een confrontatie waarin de koningen van Kanaän, in de hoop zich van Egypte los te maken, de strijd aangingen met Thoetmosis III. Hij had een leger dat vergelijkbaar was met dat van zijn vijanden, maar besloot risico's te nemen en bedacht zelfs een nieuwe vechttechniek die later door alle legers zou worden overgenomen, tot aan Napoleon toe.

Van Deir el - Bahari, de grandioze tempel van koningin Hatshepsut, tot het Karnak-complex waar Thoetmosis III het verhaal van de strijd liet graveren, via Israël op de plek van het Kanaänitische fort, we volgen het fascinerende verhaal van een veldslag die het begin markeerde van de legende van een van Egyptes grootste krijgers: de meest oorlogszuchtige farao uit de geschiedenis.

Ook binnenkort te zien:

ANCIENT ALIENS: ORIGINS

Vanaf 8 juli elke dinsdag om 21.25 uur

IN SEARCH OF

Vanaf 25 juli elke vrijdag om 21.25 uur

THE UNXPLAINED WITH WILLIAM SHATNER

Vanaf 28 juli elke maandag om 22.20 uur