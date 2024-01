Een enorm minivarken in 'ZappDoc': Nelson het minivarken

Nelson is een minivarken. Tenminste, dat werd gezegd toen het gezin Verbeek het schattige biggetje destijds kocht. Maar zeven jaar en vijfhonderd kilo later blijkt Nelson een probleem.

Brandon (11) wordt op school gepest vanwege zijn huisdier. De politie komt kijken of de buren terecht klagen over stankoverlast. De buurt en de woningbouwvereniging vinden het niet kunnen, zo’n groot, stinkend beest in een rijtjeshuis. Wanneer moeder Angela een Facebookpagina maakt over Nelson die viral gaat verandert alles. Het gezin krijgt landelijke bekendheid en Nelson wordt een internet hit.

Filmmaker Anneke de Lind van Wijngaarden volgt de familie bij alle perikelen, met liefdevolle close-ups van Nelson, die verbijsterd is over alle commotie die hij veroorzaakt. Met de stem van Maarten van Rossem wordt Nelson een nog groter personage.

Nelson het minivarken is geproduceerd door Hazazah Pictures in samenwerking met KRO-NCRV.

Nelson het minivarken wordt op zondag 21 januari 2024 om 19.25 uur door KRO-NCRV uitgezonden in 'ZappDoc' op NPO 3.