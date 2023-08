Edwin Evers en demissionair minister Dijkgraaf te gast in eerste 'Humberto'

Vanuit een geheel vernieuwde studio trapt Humberto Tan een nieuwe reeks af van zijn dagelijkse talkshow 'Humberto'. Te gast zijn onder anderen voormalig radio-dj Edwin Evers en minister Robbert Dijkgraaf van Onderwijs.

De film 'Oppenheimer' trok in Nederland al meer dan een miljoen bezoekers. Voor demissionair minister Robbert Dijkgraaf is het een bijzondere film, omdat hij in Princeton in hetzelfde huis woonde als Oppenheimer. Hij wordt op de aftiteling bedankt door regisseur Christopher Nolan.

Edwin Evers gaat met Humberto terug naar zijn roots. Ze bezoeken samen het huis in Hardenberg, waar Edwin geboren is.

Emma Kok is vanavond ook te gast. Ze is pas vijftien jaar oud, maar ze bezorgde het Vrijthof in Maastricht kippenvel toen ze met het orkest van André Rieu het nummer ‘Voilà’ zong.

Daarnaast is er de komende weken veel muziek vanuit de nieuwe studio. Onder anderen DI-RECT, Racoon en Davina Michelle komen langs.

'Humberto', rond de klok van 21.45 uur bij RTL4.