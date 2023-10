Duik in november in de geschiedenis met HISTORY Channel

De maand wordt afgetrapt met het 12e seizoen van de langlopende serie 'Mountain Men', waarin de blijvende geest van de wildernis en de oeroude traditie van de 'mountain man' wordt belicht.

Een week later start 'Clash of Ancient Warriors'. Een serie die gebruik maakt van moderne wetenschap om de mysteries van de meest legendarische veldslagen uit de oudheid te ontrafelen.

Halverwege de maand kun je kijken naar 'Ancient Empires'. Elke aflevering volgt een van de grootste titanen uit de oudheid, waaronder: Alexander de Grote, Cleopatra en Julius Caesar. In 'JFK: The Final Evidence' zie je een scala aan alternatieve verhalen in een poging om de gebeurtenissen te verklaren die zich 60 jaar geleden in Dallas afspeelden.

ANCIENT EMPIRES

Nieuw & Exclusief | Vanaf 13 november op maandag om 20.30 uur

De meest beroemde titanen uit de oudheid worden om de verkeerde redenen herinnerd. Cleopatra wordt bijvoorbeeld herinnerd als een mooie en verleidelijke koningin, maar ze was ook een briljante en meedogenloze redder. Ancient Empires brengt de verhalen van de beroemdste en beruchtste heersers van de oude wereld samen in een serie die blootlegt hoe elke opeenvolgende leider de wereld veranderde en vormgaf. De verhalen zijn bloederig, verhelderend en profiteren van de nieuwste wetenschappelijke kennis over deze iconische heersers. Elke aflevering volgt een van de grootste titanen uit de oudheid, waaronder: Alexander de Grote, Cleopatra en Julius Caesar.

MOUNTAIN MEN

Nieuw & Exclusief | Vanaf 1 november op woensdag om 21.25 uur

De langlopende serie 'Mountain Men' van The HISTORY Channel belicht de blijvende geest van de wildernis en de oeroude traditie van de 'mountain man'. In de verste uithoeken van de Noord-Amerikaanse wildernis besloten enkele van de dapperste mannen en vrouwen de moderne gemakken achter zich te laten om deze ruige levensstijl te omarmen.

Elke aflevering werpt een intieme blik op het leven van deze bergmannen en -vrouwen terwijl ze door genadeloze landschappen navigeren en de strijd aangaan met de elementen om hun autonome manier van leven na te streven.

Seizoen twaalf presenteert een gevarieerde groep pioniers met unieke vaardigheden, kennis en expertise. Van vallen zetten en jagen tot het maken van slaapplekken en essentiële gereedschappen, deze mensen hebben een onovertroffen band met de natuur. Legendarische pelsjager Tom Oar, primitieve survivalist Eustace Conway, leeuwenjager Jake Herak en de pioniersbroers Kidd en Harry Youren zijn terug en blijven trouw aan hun roeping. Nieuw in de serie zijn Ray Livingston, een Afro-Amerikaanse outdoor survivalist en elite jager die zich heeft gevestigd in de bergen van Noordoost Washington, Paul Antczak, een jager en pelsjager die een geïsoleerd leven leidt in Noordwest Montana, en Aron en Jennifer Toland, een koppel dat leeft zonder stromend water in de Coast Mountains van British Columbia.

CLASH OF ANCIENT WARRIORS

Nieuw & Exclusief | Vanaf 7 november op dinsdag om 22.20 uur

'Clash of Ancient Warriors' is een serie die gebruik maakt van moderne wetenschap om de mysteries van de meest legendarische veldslagen uit de oudheid te ontrafelen.

Volg de bezetting van Parijs door de Vikingen in 885 na Christus, de Spartanen versus Perzen in de slag bij Thermoplyae, Hannibal versus Rome in de slag bij Cannae, de Tempeliers versus de ruiters van Saladdin bij Mongisard, en Grieken versus Trojanen in de belegering van Troje... Militaire genialiteit en epische veldslagen hebben de machtigste beschavingen naar het toppunt van glorie geleid... of naar de rand van de afgrond.

Volg de wetenschappers op hun zoektocht naar de verborgen aanwijzingen en sporen van titanengevechten die de waarheid kunnen blootleggen over hoe één leger zegevierde en de loop van de geschiedenis veranderde. Elke aflevering bouwt voort op het onderzoek van de wetenschapper om van uur tot uur de dramatische reeks gebeurtenissen te reconstrueren die uiteindelijk één kant naar een bloedige overwinning leidde.

JFK: THE FINAL EVIDENCE

Nieuw & Exclusief | Vanaf 23 november op donderdag om 20.30 uur

Deze tweedelige documentaire concentreert zich op de bekende feiten rond de beruchte dag in 1963 toen de Amerikaanse president John F. Kennedy om het leven kwam. 'JFK: The Final Evidence' toont een scala aan alternatieve verhalen in een poging om de gebeurtenissen te verklaren die zich 60 jaar geleden in Dallas afspeelden. De publicatie eind 2022 van duizenden, voorheen geheime, documenten in deze zaak werd aangekondigd als een doorbraak, maar bleek in eerste instantie een teleurstelling voor de toevallige waarnemer, omdat de documenten massaal waren bewerkt in zeeën van zwarte inkt. Voor de kenners bleek de schat echter een bron van nieuwe aanwijzingen te zijn. Zelfs een titel, half bewerkt, maar met een datum, een tijd en een distributielijst, kon een onderzoekslijn bevestigen, een theorie onderbouwen of bewijzen dat een beschuldiging tot een dood spoor leidde en mogelijk zelfs het werkelijke verhaal onthullen achter de moord op één van Amerika's meest geliefde historische figuren.

