Milk Inc. en andere topartiesten gaan in duet met de halve finalisten van 'The Masked Singer'
6.278 acties, 9.033.435 euro én 1 project gerealiseerd! Dit was 'De Warmste Week 2025'
Kijkcijfers: dinsdag 23 december 2025

'Dromen van Thuis' volgt twee Syrische Nederlanders die balanceren tussen blijven en teruggaan

zaterdag 27 december 2025

'Dromen van Thuis' is een nieuwe documentaire van regisseur Tatjana Mirkovic over het Syrische dilemma na de val van het Assad-regime op 8 december 2024.

De film volgt twee Syrische Nederlanders, Somer al Abdallah en Mona Boutros, die leven met dezelfde vraag: blijf ik in het veilige Nederland, of keer ik terug om mee te bouwen aan mijn geboorteland?


Voor veel Syriërs in de diaspora voelt het kantelpunt van 8 december 2024 als hoop én als ontregeling. Opeens komt terugkeer dichtbij. Tegelijk schuurt de realiteit. 'Dromen van Thuis' vertaalt die grote geschiedenis naar een intiem verhaal over identiteit, loyaliteit en de zoektocht naar een plek die echt als thuis voelt.

Regisseur Tatjana Mirkovic: 'Ik focus me al langer op intieme portretten van mensen met een migratiegeschiedenis. De vraag ‘Waarom ga je niet terug?’ symboliseert het onbegrip en de pijnlijke realiteit dat ‘thuis’ zoals ik het kende, niet meer bestaat. De kracht en vechtlust waarmee Mona en Somer hun identiteitsstrijd voeren, vind ik ongelooflijk inspirerend.'

Twee levens, twee richtingen
Somer al Abdallah is geboren in Saboura, een klein dorp in Syrië. Hij reisde recent kort terug om zijn ouders te bezoeken, maar de veiligheidsrisico’s en de toekomst van zijn jonge zoon in Nederland maken een definitieve terugkeer ingewikkeld. Somer werkt als redacteur bij de NTR en is daarnaast actief voor VluchtelingenWerk Nederland en De Groene: 'In mijn droom is mijn land een perfect plekje. Als ik wakker word is dat land er niet meer.'

Mona Boutros is geboren in Homs en woont negen jaar in Nederland. Zij droomt ervan om samen met haar familie terug te keren en Syrië weer op te bouwen. Mona is redacteur bij de NTR: 'Thuis is voor mij een samensmelting van veiligheid, liefde en stabiliteit. Het is niet alleen een plek om te ontvangen, maar ook om te geven: om verantwoordelijkheid te nemen en samen met je dierbaren de veiligheid opnieuw op te bouwen wanneer die wordt verstoord.'

Beiden werken ook voor Net in Nederland, het online platform van de NPO voor en door nieuwkomers. Via hun verhalen laat de film de kloof zien tussen de nostalgische herinnering aan het 'oude' Syrië en de onzekerheid van het 'nieuwe' land.

Een film over de vraag die blijft hangen
'Dromen van Thuis' gaat niet over oorlog of politiek, maar over de innerlijke strijd die veel Syrische Nederlanders herkennen. Hoe moeilijk is het om een opgebouwd leven in Nederland achter te laten? Hoe kijken mensen die zijn gebleven naar degenen die zijn gevlucht? En waarom komt steeds opnieuw komt die vraag op tafel: waarom ga je niet terug?

'Dromen van Thuis', zondag 28 december om 16.25 uur bij de NTR op NPO 2.


Dan Brown - Het ultieme geheim
boek
Take Time - Bordspel
Louis Tomlinson - How Did I Get Here?
CD
Persbericht NTR
https://www.ntr.nl/
Meer artikels over NTR
Aanbiedingen
Camille - Sos (CD)
CD
Arno - Opex (CD)
DVD
Daens - Daens De Musical (DVD)
DVD

TVvisie Extra



Onze apps

Download onze app op de Google Play Store Download onze app in de App Store

Meest recente

Multimedia SPOTLIGHT

Kijktip van de dag

'Kerst met de familie Meiland' (SBS6)

De jaarlijkse kerstreis is voor de familie Meiland een traditie waar het hele gezin naar uitkijkt. Martien, Erica, Maxime en Montana pakken hun koffers om dit keer naar het magische IJsland te reizen en daar het IJslandse kerstfeest Jól te vieren. De familie bezoekt o.m. de hoofdstad Reykjavik en de Golden Circle en ze vliegen naar het noorden om de meest afgelegen kerstwinkel van de wereld te bezoeken.

'Kerst met de familie Meiland', om 20.30 uur op Play.

Dossiers

NU en STRAKS op tv

volledige TVgids
  • 16:50
    Flikken
    06:00
    Wordt aangekondigd
  • 16:50
    Where the Wild Men Are With Ben Fogle
    01:44
    Het weer (laat)
  • 16:55
    Waiko
    06:00
    Wordt aangekondigd
  • 16:50
    The Masked Singer
    06:00
    Wordt aangekondigd
  • 13:30
    WK Darts 2026
    06:00
    Wordt aangekondigd
  • 16:45
    S.W.A.T.
    02:00
    Wordt aangekondigd
  • 16:45
    The Golden Girls
    07:00
    Willy
  • 16:10
    Holiday Road
    02:00
    Wordt aangekondigd
  • 16:20
    Matlock
    01:50
    Geen uitzending
  • 16:25
    Huizenjagers
    06:00
    Wordt aangekondigd
  • 16:45
    NCIS
    06:00
    Wordt aangekondigd
  • 16:40
    The Simpsons
    06:00
    Wordt aangekondigd
  • 16:55
    Under the Christmas Tree
    06:00
    Wordt aangekondigd
  • 16:35
    World's Most Evil Killers
  • 16:46
    Fleet TV
    06:00
    Wordt aangekondigd
  • 16:59
    Publireportage
    05:55
    Sixties To Six
  • 17:00
    De Chalet aan de Semois
    06:20
    De Chalet, Hollandse Maatjes
  • 16:15
    Sister Boniface Mysteries
    01:20
    Midsomer Murders
  • 17:00
    The Real Housewives of Beverly Hills
    06:10
    Below Deck Mediterranean
  • 16:05
    Heel Holland Bakt
    06:00
    Wordt aangekondigd
  • 17:00
    NOS Journaal 17.00 uur
    01:25
    Nieuwsuur
  • 16:55
    De lerarenkamer
    06:00
    Wordt aangekondigd