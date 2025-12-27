'Dromen van Thuis' volgt twee Syrische Nederlanders die balanceren tussen blijven en teruggaan

'Dromen van Thuis' is een nieuwe documentaire van regisseur Tatjana Mirkovic over het Syrische dilemma na de val van het Assad-regime op 8 december 2024.

De film volgt twee Syrische Nederlanders, Somer al Abdallah en Mona Boutros, die leven met dezelfde vraag: blijf ik in het veilige Nederland, of keer ik terug om mee te bouwen aan mijn geboorteland?

Voor veel Syriërs in de diaspora voelt het kantelpunt van 8 december 2024 als hoop én als ontregeling. Opeens komt terugkeer dichtbij. Tegelijk schuurt de realiteit. 'Dromen van Thuis' vertaalt die grote geschiedenis naar een intiem verhaal over identiteit, loyaliteit en de zoektocht naar een plek die echt als thuis voelt.

Regisseur Tatjana Mirkovic: 'Ik focus me al langer op intieme portretten van mensen met een migratiegeschiedenis. De vraag ‘Waarom ga je niet terug?’ symboliseert het onbegrip en de pijnlijke realiteit dat ‘thuis’ zoals ik het kende, niet meer bestaat. De kracht en vechtlust waarmee Mona en Somer hun identiteitsstrijd voeren, vind ik ongelooflijk inspirerend.'

Twee levens, twee richtingen

Somer al Abdallah is geboren in Saboura, een klein dorp in Syrië. Hij reisde recent kort terug om zijn ouders te bezoeken, maar de veiligheidsrisico’s en de toekomst van zijn jonge zoon in Nederland maken een definitieve terugkeer ingewikkeld. Somer werkt als redacteur bij de NTR en is daarnaast actief voor VluchtelingenWerk Nederland en De Groene: 'In mijn droom is mijn land een perfect plekje. Als ik wakker word is dat land er niet meer.'

Mona Boutros is geboren in Homs en woont negen jaar in Nederland. Zij droomt ervan om samen met haar familie terug te keren en Syrië weer op te bouwen. Mona is redacteur bij de NTR: 'Thuis is voor mij een samensmelting van veiligheid, liefde en stabiliteit. Het is niet alleen een plek om te ontvangen, maar ook om te geven: om verantwoordelijkheid te nemen en samen met je dierbaren de veiligheid opnieuw op te bouwen wanneer die wordt verstoord.'

Beiden werken ook voor Net in Nederland, het online platform van de NPO voor en door nieuwkomers. Via hun verhalen laat de film de kloof zien tussen de nostalgische herinnering aan het 'oude' Syrië en de onzekerheid van het 'nieuwe' land.

Een film over de vraag die blijft hangen

'Dromen van Thuis' gaat niet over oorlog of politiek, maar over de innerlijke strijd die veel Syrische Nederlanders herkennen. Hoe moeilijk is het om een opgebouwd leven in Nederland achter te laten? Hoe kijken mensen die zijn gebleven naar degenen die zijn gevlucht? En waarom komt steeds opnieuw komt die vraag op tafel: waarom ga je niet terug?

'Dromen van Thuis', zondag 28 december om 16.25 uur bij de NTR op NPO 2.