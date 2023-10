Drieluik 'Grutto!' volgt de reis van onze nationale vogel

Als nationale vogel van Nederland is de grutto normaal gesproken in onze weilanden te vinden. Helaas neemt de populatie in rap tempo af.

Het oer-Hollandse tafereel van de grutto die door bloemrijke weilanden stapt wordt daarmee steeds zeldzamer. Waardoor wordt deze afname veroorzaakt? En wat zegt dit over ons landschap? In 'Grutto!' laat ecoloog en filmregisseur Ruben Smit en zijn team zien hoe deze vogel probeert te overleven in een wereld die voortdurend verandert. Het drieluik is ingesproken door Gijs Scholten van Aschat en volgt de grutto op zijn trektocht door zeven verschillende landen van Afrika naar Nederland en IJsland.

31 oktober - aflevering 1: De reis

De eerste aflevering introduceert de grutto als vogelsoort en als verhalenverteller. Een duik in het verleden van de grutto geeft antwoord op de vraag hoe het dier vroeger leefde. Wanneer heeft hij zich ontwikkeld als weidevogel? De grutto maakt een reis vanuit Senegal naar zijn broedgebied in Nederland via Portugal, Spanje en Frankrijk, waar allerlei gevaren op de loer liggen. Eenmaal in Nederland maken de grutto's zich net als de veeboeren Piet en Wim klaar voor het broedseizoen.

7 november - aflevering 2: Geboorte

Het broedseizoen van de grutto's is in volle gang. Er wordt gebaltst, gepaard, gevochten en de eieren worden gelegd. De langdurige droogte speelt de boer en de vogels parten. Boer Wim doet zijn koeien al naar buiten terwijl voor de koeien van boer Piet er nauwelijks genoeg gras staat. Zijn gras groeit niet goed door de droogte en de vraat van ganzen. Als de grutto-kuikens worden geboren, transformeren de grutto-ouders in fulltime babysitters. Boer Wim besluit te gaan maaien als er piepjonge kuikens in zijn weilanden lopen.

14 november - aflevering 3: Overleven

Na een lange periode van droogte gaat het eindelijk regenen. Goed nieuws voor de boeren en de weidevogels. Er breekt een periode van weldaad aan met veel insecten voor de kuikens. Op IJsland leeft een groeiende populatie grutto's die profiteert van het inpolderen van de venen. Daar herhaalt zich de geschiedenis van de grutto in Nederland. Het leven van opgroeiende grutto-kuikens is nu heel kwetsbaar. Bijvoorbeeld als boer Piet gaat maaien en wanneer de bruine kiekendief honger heeft. De toekomst van de grutto in Nederland blijkt onzeker.

'Grutto!', vanaf dinsdag 31 oktober drie weken te zien om 20.30 uur bij BNNVARA op NPO 1.