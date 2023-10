'Dossier Opgelicht?!' over ID-fraude bij BN'ers

Steeds meer artiesten zijn slachtoffer van ID-fraude: Oplichters maken valse social media accounts aan op naam van een BN-er en troggelen zo fans veel geld af. Ria (75) werd benaderd door de sympathieke Nederlandse volkszanger Jannes, dacht ze.

Hij vroeg haar via chats na een tijdje om een ton, omdat hij bedreigd zou worden. Ria was er volkomen van overtuigd dat ze met haar favoriete artiest te maken had en stemde toe in een lening. Ze moest het geld in twee dozen opsturen, naar adressen in Amsterdam en Rotterdam.

Als 'Dossier Opgelicht?!' een onderzoek start blijkt meteen dat de zanger niets met de zaak te maken heeft. Zijn identiteit wordt gebruikt door een bende oplichters, die, zo wijst onderzoek van de berichtjes uit, vermoedelijk uit Engelstalige mensen bestaat. Maar Dossier Opgelicht?! ontdekt meer. De bende blijkt uiteindelijk nog meer slachtoffers te maken.

'Dossier Opgelicht?!', maandag 9 oktober om 21.15 uur bij AVROTROS op NPO 3.