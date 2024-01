Dood en leven, een fascinerende relatie in 'KRO-NCRV 2Doc: De Nachtwaker'

De dood is aanhoudend aanwezig in ons leven en toch hebben we de neiging om dit te negeren. Angst voor de dood wordt voortdurend overtroffen en overstegen door de passie voor het leven.

Mensen in hun laatste levensfase kunnen het leven soms moeilijk loslaten. Janneke zoekt bewust de dood op en begeleidt cliënten in hun laatste levensfase als nachtwaker. Wat is het effect op haar dagelijks leven als de dood er continu een onderdeel van is?

Controle over je eigen sterfbed

Al ruim twintig jaar werkt Janneke als vrijwilliger in de palliatieve terminale zorg, zowel in het hospice als bij mensen thuis. In 'KRO-NCRV 2Doc: De Nachtwaker' zien we Janneke zowel in haar dagelijkse leven als tijdens het waken. Scènes waarin verrassende parallellen en paradoxen laten zien hoe Janneke in het leven staat en hoe zij tegelijkertijd de dood op het eerste gezicht lijkt te omarmen.

Janneke ervaart het nachtwaken als iets heel intiems. De wereld slaapt en zij is alleen met de cliënten. Het is een merkwaardige ervaring om van zo dichtbij te ervaren hoe de ander zijn controle verliest en soms intieme verhalen deelt die hij nog kwijt wil. Janneke gaat, als de nacht voorbij is, haar eigen leven weer vol tegemoet. Kan Janneke, door de dood van anderen op de voet te volgen, de controle over haar eigen sterfbed krijgen?

Angst voor de dood

Regisseur Nicky Maas is gefascineerd door de laatste levensfase en was zelf ook nachtwaker.

'Ik ben heel erg bang voor de dood geweest. Het meest angstaanjagende aan de dood vind ik dat je geen enkel houvast meer hebt. Op het moment van doodgaan ga je het grote onbekende tegemoet en hoeveel je er ook over nadenkt, je hebt geen idee wat er staat te gebeuren. We worden gedwongen ons over te geven aan iets waar we totaal geen idee van hebben. Naar mijn idee zou onze eigen dood meer zichtbaar en bespreekbaar moeten zijn in onze samenleving. Iets dat zo bepalend is voor het leven en waar zelden over wordt gesproken, vind ik onbegrijpelijk.'

Door Janneke, een ervaren nachtwaker, te filmen tijdens haar nachten en dagelijks leven krijg je een inkijkje in hoe verbonden het leven en de dood is. Het geeft ons, de kijker, een inzicht in deze bijzondere laatste fase.

'De Nachtwaker' is geregisseerd door Nicky Maas en geproduceerd door Tangerine Tree in samenwerking met KRO-NCRV en kwam tot stand met steun van het NPO-fonds.

'2Doc: De Nachtwaker', donderdag 25 januari om 22.20 uur bij KRO-NCRV op NPO 2.