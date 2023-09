Donderdag in 'Zembla': Hoe hersenspoelt Poetin zijn bevolking?

Sinds de inval in Oekra´ne heeft Vladimir Poetin een enorme propagandamachine opgezet om het Russische volk achter de oorlog te krijgen. Op de staatstelevisie wordt verkondigd dat Oekra´ne is ge´nfiltreerd door nazi's die hen willen aanvallen, mogelijk met een atoombom.

Op scholen in Rusland is een groot deel van de reguliere lesstof vervangen door oorlogspropaganda. Om de toekomstige aanvoer van nieuwe soldaten veilig te stellen, worden door heel het land militaire jeugdgroeperingen opgezet. In 'Zembla' gaan twee voormalige Russische correspondenten terug naar hun geboorteland, om te zien hoe Vladimir Poetin de bevolking hersenspoelt.

