Donderdag in 'Zembla': Gas in de gevel

woensdag 25 februari 2026
Tienduizenden woningen per jaar worden geïsoleerd met UF-schuim dat in spouwmuren wordt gespoten. Het materiaal geldt als duurzaam en wordt gesubsidieerd vanwege energiebesparing en klimaatwinst.

Tegelijk melden bewoners door het hele land ernstige gezondheidsklachten na plaatsing, waaronder hoofdpijn, benauwdheid en eczeem. In sommige gevallen zijn de klachten zo heftig dat bewoners hun huis moeten verlaten. Deskundigen uiten zorgen over het kankerverwekkende formaldehyde in het schuim. 'Zembla' brengt de klachten in kaart en onderzoekt de gezondheidsrisico’s van deze isolatiemethode.


'Zembla: Gas in de gevel', donderdag 26 februari om 21.15 uur bij BNNVARA op NPO 2.



