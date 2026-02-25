Donderdag in 'Zembla': Gas in de gevel
Tienduizenden woningen per jaar worden geïsoleerd met UF-schuim dat in spouwmuren wordt gespoten. Het materiaal geldt als duurzaam en wordt gesubsidieerd vanwege energiebesparing en klimaatwinst.
Tegelijk melden bewoners door het hele land ernstige gezondheidsklachten na plaatsing, waaronder hoofdpijn, benauwdheid en eczeem. In sommige gevallen zijn de klachten zo heftig dat bewoners hun huis moeten verlaten. Deskundigen uiten zorgen over het kankerverwekkende formaldehyde in het schuim. 'Zembla' brengt de klachten in kaart en onderzoekt de gezondheidsrisico’s van deze isolatiemethode.
'Zembla: Gas in de gevel', donderdag 26 februari om 21.15 uur bij BNNVARA op NPO 2.
https://www.bnnvara.nl/zembla
Kijktip van de dag
Axelle en Ivo vliegen naar Barcelona en vermijden bij de landing nipt een birdstrike. Op Brussels Airport loopt de planning vertraging op wanneer een technieker naar de EHBO moet. Intussen bereiden Jef en Laurens zich voor op een mistige vlucht naar Akra.
'Welkom aan Boord', om 20.40 uur op VTM.