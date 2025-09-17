Kijkcijfers: 11, 12, 13 en 14 september 2025
Nog 100 dagen tot Kerstmis: VTM XMAS tovert nu al de kerstmagie in huis met non-stop kerstfilms en -series
Tafelspringers nodigen televisiecollega’s uit aan hun eigen tafel in nieuwe 'Komen Eten'-week

Donderdag in 'Andere Tijden': Geen Surinamer in de straat

woensdag 17 september 2025
© NTR 2025

Na de onafhankelijkheid van Suriname op 25 november 1975 komen zo'n 300.000 Surinamers naar Nederland. Als Nederlandse staatsburgers hebben zij volledige rechten, maar hun ontvangst blijkt verre van hartelijk.

In een nieuwe aflevering van 'Andere Tijden' wordt een pijnlijk hoofdstuk uit de Nederlandse geschiedenis belicht: hoe Surinaamse gezinnen worden geweerd uit bepaalde wijken.


Zonder fatsoenlijke huisvesting belanden velen in overvolle, brandgevaarlijke pensions in de grote Nederlandse steden. De woningnood is nijpend, zeker in Amsterdam waar de meeste Surinamers naartoe gaan. De Amsterdamse woningbouwverenigingen maken een omstreden keus: met het 'één-per-portiek-beleid' willen woningbouwverenigingen overlast voorkomen, wat in de praktijk leidt tot gesloten wijken waar geen Surinamers meer welkom zijn.

Ernestine Comvalius, actief in de actiegroep LOSON, komt op voor de bewoners van de pensions. Filmmaker André Reeder legt in zijn documentaire Onderneming Onderdak (1982) de erbarmelijke situatie vast. Ook Duco Stadig, voormalig secretaris van de koepel van woningcorporaties, en Edo Jongejan, voormalig adjunct-directeur van de Gemeentelijke Dienst Herhuisvesting, geven hun visie op de problematiek. 

'Andere Tijden' reconstrueert hoe falend opvangbeleid verandert in uitsluiting.

'Andere Tijden: Geen Surinamer' in de straat is dinsdag 18 september te zien bij de NTR op NPO 2 om 21.00 uur.


Andere Tijden op tv
Donderdag 18 september 2025 om 21u00  »
NPO 2
Na de onafhankelijkheid van Suriname op 25 november 1975 komen zo'n 300.000 Surinamers naar Nederland - als Nederlandse staatsburgers, met volledige rechten.
Donderdag 25 september 2025 om 21u00  »
NPO 2
Tweeluik over de gijzeling van het Indonesische Consulaat in Amsterdam door zeven Molukse jongeren op 4 december 1975.

K3 - K3 Show Zeesterren (CD | DVD)
CD
Justin Bieber - Swag (CD)
CD
Danny Vera - DNA (LP) (Coloured Vinyl)
CD
Persbericht NTR
https://anderetijden.nl/
Meer artikels over NTR
Aanbiedingen
Camille - Sos (CD)
CD
Arno - Opex (CD)
DVD
Daens - Daens De Musical (DVD)
DVD

TVvisie Extra



Onze apps

Download onze app op de Google Play Store Download onze app in de App Store

Meest recente

Multimedia SPOTLIGHT

Kijktip van de dag

'Over Mijn Lijf' met Kobe Ilsen en Danira Boukhriss Terkessidis

Kobe en Danira staan voor een zware uitdaging: hun conditie met minstens tien procent verbeteren op drie maanden tijd. Hoe haal je het beste uit je lichaam en hoe bereik je deze ambitieuze doelstelling?

'Over Mijn Lijf', om 20.45 uur op VRT 1.

Dossiers

NU en STRAKS op tv

volledige TVgids
  • 09:00
    Radio 2 op VRT 1: WinWin
    06:00
    In bed met Olly
  • 09:00
    Zomerbeelden
    06:00
    Radio 2 op VRT Canvas: Goeiemorgen Morgen!
  • 09:40
    Stoppeltje
    05:55
    Geen uitzending
  • 09:40
    Geen uitzending
    02:05
    NYPD Blue
  • 08:00
    Geen uitzending
    07:15
    Achter gesloten deuren
  • 09:00
    Geen uitzending
    06:00
    Qmusic
  • 07:00
    Willy
    01:30
    Geen uitzending
  • 09:30
    Marry Me at Christmas
    05:35
    Everything Christmas
  • 09:30
    Geen uitzending
    06:00
    Joe
  • 09:00
    Geen uitzending
    06:00
    Team Ochtend
  • 09:00
    How to Get Away With Murder
    02:30
    Neighbours: A New Chapter
  • 09:20
    Hawaii Five-0
    02:20
    Geen uitzending
  • 09:40
    Property Brothers
    02:35
    Love It or List It UK
  • 09:30
    My Name Is Reeva
    02:15
    Geen uitzending
  • 02:16
    Herhalingslus
    20:00
    Z-Nieuws
  • 09:36
    Tooldokter
    05:55
    Sixties To Six
  • 09:20
    Snel, Makkelijk & Lekker
    02:00
    A la carte
  • 09:05
    Death in Paradise
    02:20
    Outrageous
  • 09:15
    Below Deck Down Under
    02:00
    The Real Housewives of Beverly Hills
  • 09:45
    NOS Journaal
    02:00
    EenVandaag
  • 09:30
    Zentijd
    07:00
    NOS Journaal met gebarentaal
  • 09:35
    Teletubbies
    02:15
    Eva