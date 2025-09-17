Donderdag in 'Andere Tijden': Geen Surinamer in de straat

Na de onafhankelijkheid van Suriname op 25 november 1975 komen zo'n 300.000 Surinamers naar Nederland. Als Nederlandse staatsburgers hebben zij volledige rechten, maar hun ontvangst blijkt verre van hartelijk.

In een nieuwe aflevering van 'Andere Tijden' wordt een pijnlijk hoofdstuk uit de Nederlandse geschiedenis belicht: hoe Surinaamse gezinnen worden geweerd uit bepaalde wijken.

Zonder fatsoenlijke huisvesting belanden velen in overvolle, brandgevaarlijke pensions in de grote Nederlandse steden. De woningnood is nijpend, zeker in Amsterdam waar de meeste Surinamers naartoe gaan. De Amsterdamse woningbouwverenigingen maken een omstreden keus: met het 'één-per-portiek-beleid' willen woningbouwverenigingen overlast voorkomen, wat in de praktijk leidt tot gesloten wijken waar geen Surinamers meer welkom zijn.

Ernestine Comvalius, actief in de actiegroep LOSON, komt op voor de bewoners van de pensions. Filmmaker André Reeder legt in zijn documentaire Onderneming Onderdak (1982) de erbarmelijke situatie vast. Ook Duco Stadig, voormalig secretaris van de koepel van woningcorporaties, en Edo Jongejan, voormalig adjunct-directeur van de Gemeentelijke Dienst Herhuisvesting, geven hun visie op de problematiek.

'Andere Tijden' reconstrueert hoe falend opvangbeleid verandert in uitsluiting.

'Andere Tijden: Geen Surinamer' in de straat is dinsdag 18 september te zien bij de NTR op NPO 2 om 21.00 uur.