Dode man Boxmeer en mishandeling van man met lachgascilinder in 'Opsporing Verzocht'

Op 14 oktober 1975 werd de eerste proefaflevering van 'Opsporing Verzocht' uitgezonden. Op de dag af 50 jaar later heeft het opsporingsprogramma dankzij de tips die kijkers doorgeven inmiddels honderden misdrijven opgelost.

Vanavond wordt het publiek onder andere om meer informatie gevraagd over de vondst van een overleden man gisteren in Boxmeer. Zijn lichaam werd ontdekt nadat een alerte passant een auto vreemd geparkeerd zag staan in het buitengebied. Er is contact met een woordvoerder van het Team Grootschalige Opsporing voor het laatste nieuws.

Man met mes valt toerist aan

In de stationshal van Groningen is 18 juni een Duitse toerist aangevallen door een man die hem wilde beroven. Het lukte de dader na een lange worsteling om cash geld uit de broekzak van het slachtoffer te halen. Dankzij omstanders werd zijn mes weggeschopt en werden belangrijke opnames van de gezochte dader gemaakt.

Nieuwe vragen na doorbraak coldcase

In 2004 werd op het strand van Wassenaar een onbekende dode vrouw gevonden. Mede dankzij de campagne Identify Me van Interpol en een tip naar Stichting Coldcasezaken is er inmiddels duidelijkheid. Het slachtoffer blijkt een Duitse vrouw te zijn. In de uitzending meer informatie over deze vrouw en nieuwe vragen.

Verder onder andere aandacht voor een mishandeling tijdens carnaval in Den Bosch. En: lopen criminelen rouwadvertenties af om kwetsbare slachtoffers te vinden? De politie wil tips over een gefilmde verdachte bij een vrouw die net weduwe was.

