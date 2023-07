Documentaire 'The Trouble with KanYe' op NPO 3

Journalist Mobeen Azhar onderzoekt hoe de immens populaire en succesvolle Amerikaanse rapper, producer en modeontwerper Kanye West een uithangbord is geworden voor antisemitisme, haat en verdeeldheid.

Mobeen bezoekt ondermeer Cody waar Kanye in 2019 een enorme boerderij kocht en veranderde van een provocerende rapper in een wedergeboren christen. In LA onderzoekt Mobeen hoe de presidentiële campagne van Ye voor de verkiezingen van 2024 vorm lijkt te krijgen. Ook duikt hij dieper in Ye's carrière als succesvolle rapper en producer. Uiteindelijk krijgt hij een direct lijntje met Ye en hij hoopt hem te kunnen confronteren met zijn bevindingen.

'The Trouble with KanYe', vrijdag 14 juli om 21.15 uur bij BNNVARA op NPO 3.