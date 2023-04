Documentaire 'Scènes Met Mijn Vader' op NPO 2 Extra

In 'Scènes Met Mijn Vader' neemt de Kroatisch-Nederlandse filmmaker Biserka Šuran haar vader mee op een reis naar het verleden. Samen brengen ze in filmische decors herinneringen aan hun geboorteland, voormalig Joegoslavië, opnieuw tot leven.

Voor het eerst gaan vader en dochter het gesprek aan over nationaliteit, identiteit, liefde, dromen en spijt.

Biserka Šuran is twee jaar oud als haar ouders in 1991, samen met hun drie dochters, voormalig Joegoslavië ontvluchten. Haar vader dacht destijds dat hun plotselinge vertrek zijn jongste dochter het minst zou raken, maar niets blijkt minder waar. In filmische tableaus gaan vader en dochter samen terug in de tijd om het verleden onder ogen te komen. Van een verlaten station waar de trein naar het land uit het verleden niet vertrekt, naar een rit in een stilstaande auto en een in de tijd gestold diner. Voorzichtig komt er een dialoog op gang tussen Šuran en haar vader.

Het resultaat is een gesprek dat soms ongemakkelijk is; voor de dochter omdat zij deze vragen nooit eerder stelde, voor haar vader omdat hij niet geleerd heeft ze te beantwoorden. Maar de antwoorden komen. Terwijl de herinneringen langzaam naar boven komen, geven liefdesbrieven, archiefmateriaal en inzichten van familieleden een intiem verslag van de beproevingen die een familie doormaakt wanneer ze gedwongen worden hun thuisland te verlaten. We leven mee met een familiegeschiedenis en worden aan het denken gezet over het huidige Europa. Het resultaat is een inspirerend gesprek dat iedereen wel met een ouder zou willen voeren.

De debuutfilm 'Scènes Met Mijn Vader' is in première gegaan op IDFA 2022 en werd genomineerd voor de IDFA Award for 'Best Dutch Film', De film won diverse prijzen, waaronder de prijs voor 'Best Documentary' op het Trieste Film Festival in Italië.

Regisseur & producent: Biserka Šuran

'Scènes Met Mijn Vader', zondag 16 april om 20.30 uur bij de NTR op NPO 2 Extra.