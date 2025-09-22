Documentaire 'Potloodventer' over macht, schaamte en de nasleep op NPO 3

Vrijwel iedere Nederlandse vrouw wordt er wel een keer mee geconfronteerd en sommige meisjes en vrouwen zelfs meerdere keren: de potloodventer. Het klinkt zo onschuldig en wordt vaak afgedaan als een 'kleine''overtreding, maar deze ontwrichtende ervaring kan diepe en blijvende sporen nalaten bij wie het meemaakt.

Want het is en blijft een buitengewoon intimiderende ervaring wanneer je op straat plotseling wordt geconfronteerd met een man die zich ontbloot.

In de documentaire 'Potloodventer' praten slachtoffers van schennisplegers -want zo heet potloodventen officieel- openhartig over de gevolgen van hun ongevraagde confrontatie met seksueel afwijkend gedrag bij mannen. Maar ook de dader komt aan het woord om te vertellen over zijn drijfveren, grenzen en het gebrek aan empathie voor zijn slachtoffers. De film onthult de complexe dynamiek van macht, schaamte, intimiteit en kwetsbaarheid in de publieke ruimte — en opent een gesprek over grenzen die te vaak worden genegeerd. ‘Potloodventer’ is een documentaire die de psychologische impact van de vluchtige maar indringende confrontaties met potloodventers onderzoekt, en de confronterende vraag stelt: wat drijft een man om dit te doen?

Filmmaker Julia Roeselers, die zelf meermaals geconfronteerd werd met een potloodventer, gaat een persoonlijke zoektocht aan en spreekt zowel met vier vrouwen die zich onveilig en geschonden voelden, als met mannen die ervoor kozen hun naaktheid aan vrouwen te tonen. Via openhartige interviews, persoonlijke getuigenissen en expressieve stop-motion animatie brengt de film twee zelden samengebrachte perspectieven met elkaar in dialoog.

NPO Doc: 'Potloodventer' is een coproductie van Hollandse Helden en BNNVARA en is mede gefinancierd door het NPO-fonds.

'NPO Doc: Potloodventer', dinsdag 23 september om 21.30 uur bij BNNVARA op NPO 3.