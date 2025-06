Documentaire 'P. Diddy, Open en Bloot' onthult schaduwzijde van muziekicoon

In 2024 doken schokkende beelden op van muziekproducent Sean 'Diddy' Combs, waarop te zien is hoe hij zijn toenmalige partner mishandelt. Hij schopt, slaat en gooit met voorwerpen. Sindsdien stapelen de aantijgingen zich op.

Combs wordt beschuldigd van ernstige misdrijven, waaronder seksueel geweld, uitbuiting en mishandeling. De zaak zorgt wereldwijd voor opschudding. In de documentaire ‘P. Diddy, Open en Bloot’ komen betrokkenen en insiders aan het woord. Zij werpen een nieuw licht op de man achter het imperium, en op het systeem dat hem jarenlang in staat stelde zijn gang te gaan. Hoe kon Sean Combs zo lang boven de wet lijken te staan? Waarom spreken slachtoffers zich vaak pas jaren later uit? En waarom keken zoveel mensen willens en wetens weg?

Combs was jarenlang het gezicht van de Amerikaanse hiphopscene. Met zijn label ‘Bad Boy Records’, waar ook The Notorious B.I.G. onder contract stond, verwierf hij wereldwijde invloed. Grote merken, politici en beroemdheden stonden in de rij om met hem geassocieerd te worden. Maar achter de schermen speelde zich een ander verhaal af, een verhaal dat jarenlang werd genegeerd of toegedekt.

‘P. Diddy, Open en Bloot’ legt bloot hoe macht, imago en zwijgcultuur samen een voedingsbodem vormden voor grensoverschrijdend gedrag. Hoeveel signalen hebben we gemist of genegeerd?

'P. Diddy, Open en Bloot’ is op 5 juni om 21.40 uur te zien bij BNNVARA op NPO 3 en vanaf 5 juni ook te zien op NPO Start.