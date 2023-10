Documentaire over impact van scheiding op ouders en kinderen: 'Mijn Vader, Mijn Dochter'

Wat is erger dan het niet kunnen zien van jouw kind? Jaarlijks verliezen na een scheiding zo'n 5.000 kinderen het contact met één van de ouders, voornamelijk met de vader.

'Mijn Vader, Mijn Dochter' is een persoonlijke documentaire van Pavan Marhe die de impact hiervan laat zien op de ouders en de kinderen.

Pavan heeft zelf na de scheiding met veel moeite een omgangsregeling gekregen met zijn dochter. Zijn vader, Moti Marhé, zag zijn twee dochters uit een vorig huwelijk 35 jaar lang niet.

Pavan: 'In 2019 werd mijn dochter geboren. Jammer genoeg eindigde op dat moment ook de relatie die ik met haar moeder had. Al snel ontstond er een strijd om onze dochter en zag ik haar onregelmatig. Wat volgde waren rechtszaken, ruzies en slapeloze nachten. Na twee jaar kwam er eindelijk een omgangsregeling en mocht ik mijn dochter weer zien. Nu woont ze 3 dagen in de week bij mij. Nog steeds, maar vooral in die moeilijke periode heb ik veel steun gehad van mijn vader. Hij wist precies waar ik doorheen ging.'

Als kind heeft Pavan jarenlang het verdriet bij zijn vader gezien van het gemis van zijn 2 dochters. Nu er sinds een paar jaar weer contact is met de oudste dochter Tara, neemt Pavan in de documentaire zijn vader mee naar Bonaire om haar op te zoeken en de familiebanden aan te halen. Daar ontdekken ze dat het trauma van het gemis groter is dan ze dachten.

'Mijn Vader, Mijn Dochter', zondag 29 oktober om 16.25 uur bij de NTR op NPO 2.