'DNA Onbekend' over de 80-jarige Liberto

Foto: © AVROTROS 2020

Dionne Stax ontmoet onder meer de 80-jarige Liberto. Hij wordt in november 1941 geboren in Tilburg als het 5e kind van moeder Anna en vader Piet. Deze gepensioneerde docent Scheikunde en Biologie leeft al zijn hele leven met twee grote twijfels: is zijn vader wel zijn vader en is zijn moeder wel zijn moeder?