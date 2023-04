Dit zijn woensdag de 'Strandgasten'

Foto: © AVROTROS 2023

Stefano Keizers is blijven slapen en laat een cadeautje achter voor de volgende gasten: Sor, Milow en OG3NE. De dag is nog maar net begonnen of er wordt al een droom in vervulling gebracht, OG3NE zingt 'Kijk Omhoog' samen met Nick en Simon.

Sor vertelt over het moment dat hij plotseling blind en doof werd en laat daarna aan Nick zien hoe hij op gevoel piano speelt. Milow komt aan en brengt één van zijn meest persoonlijke nummers, wat veel indruk maakt op de andere gasten. Ze sluiten de dag af met een gezamenlijk optreden waarbij ze hun eigen liedjes spelen en onder andere OG3NE en Milow een prachtige nieuwe versie zingen van ‘You Don't Know’.

'Strandgasten', woensdag 5 april om 20.25 uur bij AVROTROS op NPO 3.