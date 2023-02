Dit zijn de onderwerpen van 'Radar' nu maandag

Ineens geen 550 gram maar 300 gram drop in het zakje en ook de inhoud van je pak thee is verminderd van 50 naar 40 zakjes. En de prijs? Die is juist gestegen.

Producenten goochelen met verpakkingen en de extra kosten? Die komen in het mandje van de consument. Supermarkt en producent verschuilen zich achter de oorlog, stijgende energiekosten en duurdere grondstoffen. Zijn dit wel de echte redenen of maken zij misbruik van de huidige economische ontwikkelingen? 'Radar' zoekt het uit.

'Radar', maandag 27 februari om 20.30 uur bij AVROTROS op NPO 2.