'Switch' keert terug op tv – Fien Germijns onthult startdatum
Wim Opbrouck is klaar voor de comeback van 'Mijn Restaurant'
Annemie Struyf kijkt achter de muren van het slotklooster in 'In Hemelsnaam'

Dit zijn de onderwerpen van 'Kassa' op zaterdag

vrijdag 10 oktober 2025
Foto: BNNVARA - © Annemieke van der Togt 2024

Een van je ouders laat na overlijden de hele erfenis na aan een goed doel. Dan heb je als kind nog altijd recht op een deel van dat geld. Maar wat als het goede doel dat deel niet zomaar wil afstaan? Ria maakte het mee met de Cliniclowns.

Ook behandelen we het gebruik van Droomsap, een slaapmiddel waar de nodige vraagtekens over zijn of het wel zo onschuldig is als het lijkt. De bijwerkingen zijn soms zwaarder dan de bedoeling lijkt te zijn. Daarnaast nemen we toiletpapier onder de loep, lichten we een overbodig bouwproject in Spijkenisse van 600.000 euro uit én trekt Mai weer het land in met de belbus, mede om verhaal te halen bij A-Meubel.


'Kassa', zaterdag 11 oktober om 19.15 uur bij BNNVARA op NPO 2.


Friends - The Complete Series (4K Ultra HD Blu-ray)
DVD
Superman (4K Ultra HD Blu-ray)
DVD
Conclave (DVD)
DVD
Persbericht BNNVARA
https://www.bnnvara.nl/kassa
Meer artikels over BNNVARA
Aanbiedingen
Camille - Sos (CD)
CD
Arno - Opex (CD)
DVD
Daens - Daens De Musical (DVD)
DVD

TVvisie Extra



Onze apps

Download onze app op de Google Play Store Download onze app in de App Store

Meest recente

Multimedia SPOTLIGHT

Kijktip van de dag

logo VRT Canvas logo

Een gewapende overval op de Brokenwood Savings Bank loopt dramatisch uit de hand wanneer de bankmanager het met zijn leven moet bekopen. Mike en zijn team staan voor de uitdaging om uit vier gemaskerde daders de werkelijke moordenaar te identificeren. Maar in een wereld waar niemand is wie hij lijkt te zijn, wordt elke aanwijzing een puzzelstukje in een dodelijk spel.

'The Brokenwood Mysteries', om 21.30 uur op VRT Canvas.

Dossiers

NU en STRAKS op tv

volledige TVgids
  • 14:35
    Dierendokters 24/7
    06:00
    In bed met Olly
  • 13:00
    Herfstbeelden
    08:00
    Radio 2: Weekwatchers
  • 15:00
    Cirkelhoek
    05:00
    Geen uitzending
  • 14:20
    Wittekerke
    01:40
    Geen uitzending
  • 14:35
    Blind Getrouwd UK
    02:00
    Wordt aangekondigd
  • 14:20
    Buffy the Vampire Slayer
    01:20
    Geen uitzending
  • 14:25
    Baywatch
    00:45
    Geen uitzending
  • 14:30
    A Bramble House Christmas
    05:25
    Runaway Christmas Bride
  • 14:45
    Geen uitzending
    06:00
    Joe
  • 14:20
    The Sky is the Limit
    04:50
    Geen uitzending
  • 14:05
    Rescue: HI-Surf
    02:20
    Geen uitzending
  • 14:15
    Hawaii Five-0
    02:55
    The Fresh Prince of Bel-Air
  • 14:40
    Het Weekmenu
    02:15
    Geen uitzending
  • 14:30
    Snapped
    02:20
    Rizzoli & Isles
  • 14:00
    Herhalingslus
    09:00
    Z-Weekoverzicht
  • 15:02
    Tooldokter
    05:55
    Sixties To Six
  • 14:45
    Snel, Makkelijk & Lekker
    02:05
    Veldvers
  • 14:55
    Grantchester
    02:10
    Recipes for Love and Murder
  • 15:00
    Below Deck Sailing Yacht
    02:45
    NCIS
  • 14:00
    NOS Nederland Kiest: Radiodebat
    02:05
    NOS Journaal
  • 15:00
    NOS Journaal
    02:15
    Nieuwsuur
  • 14:55
    Lassie Animated
    02:10
    First Dates