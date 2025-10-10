Dit zijn de onderwerpen van 'Kassa' op zaterdag
Een van je ouders laat na overlijden de hele erfenis na aan een goed doel. Dan heb je als kind nog altijd recht op een deel van dat geld. Maar wat als het goede doel dat deel niet zomaar wil afstaan? Ria maakte het mee met de Cliniclowns.
Ook behandelen we het gebruik van Droomsap, een slaapmiddel waar de nodige vraagtekens over zijn of het wel zo onschuldig is als het lijkt. De bijwerkingen zijn soms zwaarder dan de bedoeling lijkt te zijn. Daarnaast nemen we toiletpapier onder de loep, lichten we een overbodig bouwproject in Spijkenisse van 600.000 euro uit én trekt Mai weer het land in met de belbus, mede om verhaal te halen bij A-Meubel.
'Kassa', zaterdag 11 oktober om 19.15 uur bij BNNVARA op NPO 2.
https://www.bnnvara.nl/kassa
Meer artikels over BNNVARA