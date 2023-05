Dit zijn de Crime+Investigation Channel Highlights voor mei 2023

De gloednieuwe serie 'Cops Who Kill' is zowel fascinerend als verontrustend en draait om het ultieme verraad van vertrouwen - wanneer politieagenten moordenaars blijken te zijn.

Met misdaden uit de hele wereld, waaronder Groot-Brittannië, Australië en de VS, onderzoekt de Engelse acteur en misdaadliefhebber Will Mellor acht gevallen waarbij politieagenten een moord hebben gepleegd. Met de hulp van experts, waaronder voormalig detective Howard Groves, forensisch psycholoog Serena Simmons en voormalig agent Julie Mackay, duikt Will diep in de details van elke zaak. Met aangrijpende details verteld en geïllustreerd met beelden uit archieven en van het plaats delict, legt de serie de tragische nasleep bloot van moorden die families hebben vernietigd en het vertrouwen van het publiek hebben geschaad, waardoor de duivelse aard van de 'Cops Who Kill' wordt blootgelegd.

COPS WHO KILL

NIEUW EN EXCLUSIEF - Vanaf 8 mei op maandag om 22.00 uur

BUTCHERS OF THE BAYOU

NIEUW - Vanaf 13 mei op zaterdag om 22.00 uur

Na een reeks wrede moorden op vrouwen in Baton Rouge, Louisiana, spoort de politie een seriemoordenaar op. Na zijn opsluiting blijven de moorden plaatsvinden en rechercheurs ontdekken al snel dat ze met twee seriemoordenaars te maken hadden. Met beelden van het verhoor en interviews met rechercheurs, overlevenden en familieleden van slachtoffers, onderzoekt deze vierdelige documentaire het angstaanjagende decennium in Louisiana toen Derrick Todd Lee en Sean Vincent Gillis de vrouwen van Baton Rouge terroriseerden.

INTERROGATION RAW

NIEUW EN EXCLUSIEF - Vanaf 28 mei op zondag om 22.00 uur

Strafzaken kunnen in de verhoorkamer worden gewonnen of verloren. Succes kan voor de slachtoffers gerechtigheid brengen. Falen kan ertoe leiden dat een schuldige vrij rondloopt. Interrogation Raw is een geheel nieuwe true crime-serie die enkele van de meest fascinerende ondervragingen ooit onder de loep neemt. Elke aflevering onthult de tactieken en make-or-break-momenten die zich binnen de vier muren afspelen. Op 'Interrogation Raw' is het een race tegen de klok waarbij echt alles op het spel staat.