Dit zie je zondag in 'Tussen Kunst en Kitsch'

zaterdag 28 februari 2026
Foto: © AVROTROS 2024

Vanuit diverse musea in Nederland bespreken Frits Sissing en de experts weer verrassende kitsch en veelzijdige kunst. Expert Willem Rueb herkende het schilderij van Edgar Fernhout meteen.

Fernhout komt uit een bijzondere kunstenaarsfamilie: hij is de zoon van Charley Toorop en kleinzoon van Jan Toorop. Het werk van Fernhout hangt in veel grote musea en er is veel over hem geschreven. Wat is dit schilderij waard? In het Veenkoloniaal Museum weet de eigenaar van het Japanse aardewerk precies de weg. Het is namelijk haar oude middelbare school. Ook komt er een 17e eeuws schilderij van een monnik in gebed voorbij en sieraden van Niki de Saint Phalle, een belangrijke vrouwelijke Frans-Amerikaanse beeldhouwer die ook sieraden maakte. Is het kunst, of edelkitsch?


'Tussen Kunst en Kitsch', zondag 1 maart om 21.30 uur bij AVROTROS op NPO 1.


Tussen Kunst en Kitsch op tv
Zondag 1 maart 2026 om 21u30  »
NPO 1
Een schilderij van Edgar Fernhout, zoon van Charley Toorop en kleinzoon van Jan Toorop, Japans aardewerk, een 17-eeuws schilderij van een monnik in gebed en sieraden van Niki de Saint Phalle.
Maandag 2 maart 2026 om 16u05  »
NPO 1
Een schilderij uit de negentiende eeuw van Elisabeth Koning, en vijzel van een bekende familie van vijzelmakers, de familie Hachmann, een bijbel uit 1785, een gouden armband en een zilveren amandelbakje.
Zondag 8 maart 2026 om 21u00  »
NPO 1
Wekelijks komen mensen met oude voorwerpen die door experts worden beoordeeld. Vaak zijn die objecten veel meer waard dan men denkt.
Maandag 9 maart 2026 om 16u05  »
NPO 1
Een verboden wapen dat als kunst gezien wordt: een zilveren boksbeugel met diamanten, een zilveren bokaal en een een houten altaarstuk.

Persbericht AVROTROS
https://www.avrotros.nl/
Meer artikels over AVROTROS
