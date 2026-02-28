Dit zie je zondag in 'Tussen Kunst en Kitsch'
Vanuit diverse musea in Nederland bespreken Frits Sissing en de experts weer verrassende kitsch en veelzijdige kunst. Expert Willem Rueb herkende het schilderij van Edgar Fernhout meteen.
Fernhout komt uit een bijzondere kunstenaarsfamilie: hij is de zoon van Charley Toorop en kleinzoon van Jan Toorop. Het werk van Fernhout hangt in veel grote musea en er is veel over hem geschreven. Wat is dit schilderij waard? In het Veenkoloniaal Museum weet de eigenaar van het Japanse aardewerk precies de weg. Het is namelijk haar oude middelbare school. Ook komt er een 17e eeuws schilderij van een monnik in gebed voorbij en sieraden van Niki de Saint Phalle, een belangrijke vrouwelijke Frans-Amerikaanse beeldhouwer die ook sieraden maakte. Is het kunst, of edelkitsch?
'Tussen Kunst en Kitsch', zondag 1 maart om 21.30 uur bij AVROTROS op NPO 1.
Kijktip van de dag
Jan vergeet zijn en Julies huwelijksverjaardag en probeert het goed te maken door een dag vol verrassingen te organiseren voor Julie, inclusief een bezoek aan een chic hotel mét wellness. Maar al snel blijkt dat plannen maken makkelijker is dan ze uit te voeren.
'Boomer', om 20.55 uur op VRT 1.