Dit zie je zondag in 'Tussen Kunst en Kitsch'

Vanuit diverse musea in Nederland bespreken Frits Sissing en de experts zondag weer verrassende kitsch en veelzijdige kunst in een nieuwe aflevering van 'Tussen Kunst en Kitsch'.

Expert Bas Hesselink is nog nooit een eerste editie van de Statenbijbel tegengekomen bij Tussen Kunst en Kitsch. Tot nu! In Next Nature Museum krijgt hij een eerste druk van de Statenbijbel in handen die dateert uit 1637, gesigneerd door Barend Langenes. Qua taalgebruik is deze Bijbel bepalend geweest voor de ontwikkeling van de Nederlandse taal. In CODA Apeldoorn wordt er een huwelijkskistje getaxeerd en een miniatuur wandklok. Menno Hoencamp bekijkt de klok die uit 1600 komt. De eigenaar kent dit soort klokken vooral in groot formaat. Waarom heeft de klokkenmaker deze miniatuur gemaakt?

'Tussen Kunst en Kitsch', zondag 15 juni om 21.10 uur bij AVROTROS op NPO 1.