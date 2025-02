Dit zie je zondag in 'Tussen Kunst en Kitsch'

Vanuit diverse musea in Nederland bespreken Frits Sissing en de experts verrassende kitsch en veelzijdige kunst in een nieuwe aflevering van 'Tussen en Kitsch'.

Expert Emiel Aardewerk bekijkt een verboden wapen dat als kunst gezien wordt: een zilveren boksbeugel met diamanten. De eigenaar is schrijver en heeft deze boksbeugel, de Diamanten Kogel, gewonnen voor beste Nederlandse boek in Vlaanderen. In CODA Apeldoorn ook een zilveren bokaal. Expert Wim Bouwman denkt dat de bokaal bedoeld was om indruk te maken of om cadeau te doen. En een houten altaarstuk. Het verhaal gaat in de familie rond dat dit beeld tijdens een overstroming 200 jaar geleden aan de deur 'klopte'.

