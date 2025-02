Dit zie je zondag in 'Tussen Kunst en Kitsch'

Vanuit diverse musea in Nederland bespreken Frits Sissing en de experts in 'Tussen Kunst en Kitsch' op NPO 1 verrassende kitsch en veelzijdige kunst.

In het Stedelijk Museum Alkmaar wordt een zilveren beker uit 1683 getaxeerd. Deze beker is gemaakt door de Delftse zilversmid Adriaan Brandt. Hij heeft veel zilversmeden opgeleid. Delfts zilver komt weinig voor en de jachtvoorstelling op de beker is zeldzaam. Wat levert dit op? Ook wordt er gekeken naar een Ushabti. Dit is een beeldje dat in Egypte in de graftombe werd geplaatst. Dit beeldje moest voor de overledene het werk doen in het hiernamaals. Verder komen een ring uit Nederlands-Indië in de vorm van zoute drop, een wandplaat met daarop Chinees-Japanse taferelen en Europese rococo-elementen en een speeldoos op een tafel met muziekrollen op tafel bij de experts.

'Tussen Kunst en Kitsch', zondag 16 februari tussen 21.30 uur bij AVROTROS op NPO 1.