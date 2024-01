Dit zie je zondag in 'Tussen Kunst en Kitsch'

Het bestek met uit hout gesneden poppetjes heeft de schoonvader van de eigenares zelf ooit als antiquair getaxeerd. Hij besloot het te houden.

Nu wil de eigenares het opnieuw laten taxeren. Twee schilderijen van Jan Roeland worden door Paul van Rosmalen, die Roeland persoonlijk kende, getaxeerd. Roeland is een realistisch schilder die zijn werken geabstraheerd heeft.

Ook komt een zilveren blaker uit 1809 aan bod. Blakers uit de 18e en vroeg 19e eeuw zijn zeldzaam. Veel zilver werd toen de Fransen naar Nederland kwamen omgesmolten.

Verder in de Verbeke Foundation een schaakbord van Paul Wunderlich en een pijpenhouder in de vorm van een dierenkop. Hoeveel is deze luxueuze uitvoering waard?

