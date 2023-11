Dit zie je zo in 'Opsporing Verzocht'

Op zaterdagavond 21 oktober werd op parkeerplaats Hazeldonk bij Breda een neergestoken trucker ontdekt. Het 25-jarig slachtoffer uit Belarus overleed ter plekke.

De politie besloot vrijwel direct de op- en afrit naar de parkeerplaats te sluiten en aanwezige getuigen te vragen naar wat ze hadden gezien. Vanavond geeft de politie een update over het onderzoek: zo zijn er bewakingsbeelden rond de overleden trucker, wordt een foto van het slachtoffer getoond en is er een oproep naar een kale man die de politie graag wil spreken. Omdat het onderzoeksteam vermoedt dat collega’s van het slachtoffer mogelijk meer informatie hebben, is vanaf 20.30 uur op de social mediakanalen van 'Opsporing Verzocht' een Nederlandse en een in het Russisch vertaalde oproep te zien die gedeeld kan worden.

Medewerkster casino verijdelt overval

Op vrijdagochtend 11 augustus wilden drie mannen een casino in het Brabantse Zevenbergen overvallen. Op bewakingsbeelden is te zien hoe de overval mislukt door razendsnel ingrijpen van een 29-jarige medewerkster.

Overvaller Den Haag ziet bewakingscamera over het hoofd

De politie in Den Haag hoopt met kijkerstips eindelijk een overval op een supermarkt aan de Van Zeggelenlaan te kunnen oplossen. Overigens vertrok de dader ook daar die 31e maart met lege handen door tegenstand van zijn slachtoffer. In de supermarkt is de overvaller vermomd met een bril en muts maar de man had blijkbaar niet door dat er buiten aan de gevel ook camera’s hingen. Daarop is de verdachte vóór de overval te zien, zonder muts.

Politie Limburg boekt succes dankzij tips

In de uitzending meer over mooie resultaten voor de politie in Limburg dankzij hulp van het publiek. Zo is een doorbraak door tips rond de overval op een meneer van 82 in april in Margraten en een overval in de zomer van 2022 op een weduwnaar in Maastricht.

In het opsporingsprogramma van AVROTROS worden vanavond daarnaast onder andere beelden getoond van een zware mishandeling in Brabant, een overval op een tankstation in Rotterdam, zakkenrollers in Nijkerk en een insluiper in Woerden. Deze man sloeg toe in een zorgcomplex voor ouderen, wat voor onrust zorgde onder bewoners en hun familieleden.

'Opsporing Verzocht', dinsdag 7 november om 20.30 uur bij AVROTROS op NPO 2.