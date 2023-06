Dit zie je zaterdag in 'Vroege Vogels'

Dwars door Drenthe ligt de Hondsrug, een lange zandrug die is ontstaan tijdens de ijstijden. Nu wisselen bossen en oude zandverstuivingen elkaar hier af. In de naaldbossen barst het van de koepelnesten, waar kale bosmieren hun kroost grootbrengen.

Deze mieren zijn voedsel voor de zwarte specht. We hebben geluk, want de schuwe vogel laat zich zien. Tussen de hunebedden warmen de zandhagedissen zich op in het zonnetje. En ook is er weer een kijkje in de nesten van Beleef de Lente.

'Vroege Vogels', zaterdag 17 juni om 19.15 uur bij BNNVARA op NPO 2.