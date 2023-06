Dit zie je zaterdag in 'Vroege Vogels'

Gracieus stappen de kraanvogels door het landschap, het team van 'Vroege Vogels' is in het FochteloŽrveen. Een bijzonder natuurgebied waar deze statige vogels broeden, en rust vinden.

Het is een van de weinige plekken in Nederland waar nog levend hoogveen voorkomt. Gewapend met waadpak ploetert Menno Bentveld door het bijna onbegaanbare gebied, op zoek naar de veenmossen die deze plek uniek maken. Verder laten wilde zwanen zich zien, en struikelen we bijna over de adders.

'Vroege Vogels', zaterdag 3 juni om 19.10 uur bij BNNVARA op NPO 2.