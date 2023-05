Dit zie je zaterdag in 'Vroege Vogels'

Het team van 'Vroege Vogels' is deze week bij de grootste aalscholverkolonie van Nederland, bij de West-Friese Omringdijk.

Vroeger hield deze dijk de voeten van de boeren in West-Friesland droog, maar door inpoldering en de Afsluitdijk verloor hij zijn functie. Nu verbindt deze dijk talloze kleine natuurgebiedjes, waar honderden wulpen overnachten, scholeksters opvetten en de grutto’s zich verzamelen. Tussen de oude knotwilgen zet de natuurfilmer een tentje op in afwachting van de steenuilen. En we zien weer de laatste perikelen op de nesten van Beleef de Lente.

'Vroege Vogels', zaterdag 20 mei om 19.15 uur bij BNNVARA op NPO 2.