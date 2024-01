Dit zie je zaterdag in 'Proefkonijnen'

Jurre en Sahil gaan opzoek naar antwoord op de knagende vraag: kan je beter met een volle of lege maag de attractie in?

In het Testhok onderzoekt een panel van kinderen of je beter kan leren met of zonder muziek. Wetensgappie Mátyás Bittenbinder laat zien wat er gebeurt als je wordt gebeten door een gifslang. En in ‘Glijdt’t?’ glibbert Jurre op de smerige substantie koeienvlaai.

'Proefkonijnen', zaterdag 20 januari om 19.20 uur bij BNNVARA op NPO 3.