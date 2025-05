Dit zie je zaterdag in 'Gort over de Grens'

Ilja Gort reist door de mooiste streken van ItaliŽ. Hij gaat op zoek naar het antwoord op zijn vragen: Hoe komen de Italianen aan hun kennis van lekker eten, van mooie wijnen, van schoonheid, en wat zegt al dat heerlijks over de Italianen zelf en over het land? Wat is het geheim van La Dolce Vita?

In het adembenemende Valtellina bezoekt Ilja een steenhouwer die braadpannen uit de rotsen hakt en daarvoor zijn eigen huis stukje bij beetje ondermijnt. Daarna trekt Ilja de bergen in en ontmoet een kaasmaakster die maar liefst tien jaar moet wachten tot haar kaas rijp is. In een afgelegen dal stuit hij op een wonderlijke wijnboer die in zijn eentje de eeuwenoude familietraditie probeert voort te zetten. Bij zijn vriendin Maria Grazia schuift hij aan voor een bijzonder streekgerecht, met brandnetels als geheim ingrediënt.

'Gort over de Grens', zaterdag 3 mei om 19.15 uur bij AVROTROS op NPO 2.